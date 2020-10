Coronavirus: in Liguria 1068 i nuovi positivi

Genova | Sono 1068 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 16,72% dei 6.389 tamponi effettuati (ieri: 16,03%): 72 in Asl1; 78 in Asl2; 709 in Asl3; 19 in Asl4; 190 in Asl5. Rispetto a ieri, nel complesso sono 13.600 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, 30 meno di ieri.

Asl2 Savona e provincia Nuovi Casi positivi Asl2 savonese 72 Rilevati: 27 contatti di caso confermato e 45da attività di screening. Totale CASI POSITIVI residenza provincia di SAVONA: 1.234 Differenza rispetto a ieri: -27 Soggetti in sorveglianza attiva ASL2 savonese: 1.775 (ieri: 1.813) Ospedalizzati Provincia di Savona Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza ospedalizzati da giorno precedente ASL2 savonese 99 5 +10 Gli aggiornamenti per la Liguria

Nel complesso i pazienti ricoverati in ospedale attualmente in Liguria sono 1093 (+93 rispetto a ieri), con 57 casi in cura nella terapia intensiva (+5). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 7.338, ovvero 16 più di ieri; ci sono poi anche 6420 soggetti in sorveglianza attiva (ASL1: 1028; ASL2: 1775; ASL3: 1980; ASL4: 659; ASL5: 477). Sono state confermate ancora 25 morti avvenute in questi ultimi giorni a Genova, Savona e Sanremo; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi in Liguria sono stati 1774, nel mese di ottobre 170.

PROVINCIA CASI PER POSITIVI PROVINCIA DI RESIDENZA Differenza riaspetto a ieri



SAVONA 1234 -27 LA SPEZIA 1596 +167 IMPERIA 971 +40 GENOVA 8908 -196 Residenti fuori Regione/Estero 276 -1 altro/in fase di verifica 615 -13 TOTALE 13600 (-30)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1093 57 93 ASL1 77 4 3 ASL2 99 5 10 Ospedale Policlinico San Martino 314 14 26 Ospedale Evangelico 65 7 -1 Ospedale Galliera 149 9 1 Ospedale Gaslini 15 0 1 ASL3 globale 193 8 35 ASL 3 Villa Scassi 193 8 35 ASL4 Sestri Levante 84 0 12 ASL4 Lavagna 9 2 -3 ASL5 Sarzana 87 8 8 ASL5 Spezia 1 0 1

