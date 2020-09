Coronavirus Liguria: sono 141 i nuovi positivi

Genova | Martedì 15 settembre, sono 141 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute. 2445 i tamponi effettuati; questo il dettaglio dei nuovi positivi refertati: 9 in ASL1 (7 contatto caso confermato e 2 attività screening); 4 in ASL2 (1 contatto caso confermato e 3 attività screening); 33 in ASL3 (18 contatto di caso confermato e 15 attività screening): 4 in ASL4 (1 contatto caso confermato e 3 attività screening); 91 in ASL5 (50 contatto di caso confermato e 41 attività di screening).

Dai dati Alisa e Ministero della Salute, questo dunque il quadro complessivo dei differenziali rispetto a ieri: attualmente sono salite a 2462 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 117 più di ieri. . La diffusione maggiore dell’epidemia è sempre nello spezzino.

Nel complesso i pazienti ricoverati in ospedale attualmente in Liguria sono saliti a 140, due più di ieri, con dodicicasi in cura nella terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.111, quarantanove più di ieri. Sono stati effettuati 2445 tamponi. I decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1582, come ieri.

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 140 12 2 ASL1 8 0 -1 ASL2 11 1 2 Ospedale Policlinico San Martino 10 3 -1 Ospedale Galliera 19 0 3 Ospedale Gaslini 8 0 2 ASL 3 Villa Scassi 0 0 -1 ASL4 Sestri Levante 5 0 2 ASL5 79 8 -4

I 2462 attualmente positivi divisi per provincia di residenza: Savona 218; La Spezia 844; Imperia 122; Genova 1002; Residenti fuori Regione/Estero 99; altro/in fase di verifica 177. In sorveglianza attiva sono ora 1779 persone (ASL1: 96; ASL2: 194; ASL3: 535; ASL4: 114; ASL5: 840).