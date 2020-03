Coronavirus: 809 le persone positive in Liguria, 100 in terapia intensiva

Savona / Genova | Sono 809 le persone positive in Liguria, 79 in più di ieri. I decessi dall’inizio dell’emergenza sono stati 73 (13 oggi); aumentano però anche le persone clinicamente guarite che sono, ad oggi, 67, 13 in più di ieri.

Le persone in sorveglianze attiva sono 1.812 (Asl1: 330; Asl2: 291; Asl3: 310; Asl4: 460; Asl5: 421). Degli 809 pazienti positivi a domicilio sono 307 (22 in meno di ieri), mentre salgono a 502 gli spedalizzati (101 in più di ieri), di cui 100 in terapia intensiva (15 in più di ieri). Questa la suddivisione per azienda/Asl: Asl1, 71 (12 terapia intensiva); Asl2, 86 (11 terapia intensiva); Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo, 2; Asl3 Villa Scassi, 59 (8 in terapia intensiva); Asl3 Micone di Sestri Ponente, 1; Asl4, 22 (8 terapia intensiva); Asl5, 57 (12 terapia intensiva); San Martino, 101 (29 terapia intensiva); Galliera, 49 (13 terapia intensiva); Gaslini, 3 (già dimessi ); Evangelico. 51 (7 terapia intensiva).

LA SITUAZIONE DELL’EPIDEMIA IN ITALIA. L’ultimo bollettino di oggi diffuso dalla Protezione civile nazionale e dal Ministero della Salute per quanto riguarda il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus su tutto il territorio italiano riporta che i casi totali sono 35713, ma al momento sono 28710 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 4025. I pazienti ricoverati con sintomi sono 14363, in terapia intensiva 2257, mentre 12090 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 2978 (numero che potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso).

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO – secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina,tra le ore 6 e le 10), indicavano 70 989 casi positivi segnalati: Italia (31 506), Spagna (11 178), Francia (7 730), Germania (7 156), Regno Unito (1 950), Paesi Bassi (1 705), Austria (1 332), Norvegia (1 308), Belgio (1 243), Svezia (1 167 Danimarca), 1 024), Portogallo (448), Repubblica Ceca (434), Grecia (387), Finlandia (319), Irlanda (292), Slovenia (275), Islanda (247), Polonia (238), Estonia (225), Romania (217), Lussemburgo (140), Slovacchia (97), Bulgaria (81), Croazia (69), Lettonia (61), Ungheria (50), Cipro (40), (38), Lituania (25) e Liechtenstein (7). Sempre secondo lo stesso report, i decessi segnalati erano 3 309: Italia (2 505), Spagna (491), Francia (175), Regno Unito (60), Paesi Bassi (24), Germania (13), Svezia (8), Belgio (5), Grecia (5), Polonia (5), Danimarca (4), Austria (3), Norvegia (3), Bulgaria (2, Irlanda (2), Ungheria (1), Lussemburgo (1), 1 (1) e Slovenia (1).