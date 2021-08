“Albenga Racconta”: un nuovo festival di incontri con autori, concerti e spettacoli dal vivo

A settembre la città di Albenga si arricchisce di un nuovo evento culturale che porterà in scena incontri con autori, concerti e spettacoli dal vivo, animando per un lungo week end uno dei centri storici più ricchi di fascino e di storia della Liguria di Ponente.

“Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, organizzata dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione e Links & Consulting, andrà in scena dal 24 al 26 settembre 2021 ospitando scrittori, attori, musicisti e artisti di alto profilo che “daranno vita a racconti sussurrati, suonati e recitati all’ombra del simbolo per eccellenza della città: le sue secolari torri, ogni giorno testimoni di nuove storie”.

L’arte del racconto sarà il filo conduttore dei 13 incontri in programma che dal pomeriggio di venerdì 24 settembre fino alla sera di domenica 26, si svolgerà in due luoghi tra i più suggestivi del centro storico: Piazza San Michele e Piazza dei Leoni. Ad aprire la rassegna, che intende diventare un appuntamento fisso della cultura albenganese, sarà un omaggio musicale a Fabrizio d’André, uno dei cantautori liguri più amati di sempre. Seguiranno presentazioni di libri di autori noti al grande pubblico che spazieranno dal genere noir, alla cronaca, al romanzo e al fumetto, oltre a momenti per i più giovani con uno spazio creativo dedicato a loro per tutta la giornata di sabato. E infine un recital che celebrerà un anniversario importante per l’Italia e per il mondo intero.

Il calendario definitivo di “Albenga Racconta” sarà comunicato entro il mese di agosto. Gli ingressi saranno ad accesso libero e gratuito, previa prenotazione presso lo IAT del Comune, nel rispetto delle norme anti-Covid in corso.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga Racconta vedrà alternarsi, in due splendide location del nostro Centro Storico, grandi nomi del panorama culturale italiano. Quest’evento è nuovo per nostra città, ma vorremmo che diventasse un appuntamento fisso da ripetere, anno dopo anno, in modo da diventare un motivo in più per conoscere e visitare Albenga in periodo dell’anno meno frequentato. Gli eventi culturali richiamano, infatti, quei turisti che più di altri possono apprezzare le bellezze storiche ed artistiche della nostra città”.

Il vicesindaco Alberto Passino: “Un festival che vuole dimostrare quanto Albenga sia punto di riferimento culturale nello scenario nazionale! Un’edizione zero che sono convinto saprà, pur con le limitazioni Covid, essere catalizzatrice di interesse e visitatori per la nostra città! Ringrazio l’assessore agli eventi Marta Gaia, che ha seguito da vicino lo sviluppo del progetto, insieme con il CLT (Comitato Locale Turismo) che ha scelto di finanziare il festival, quale strumento di valorizzazione del brand “Albenga”!”

Lassessore agli eventi Marta Gaia: “Il calendario eventi di Albenga si arricchisce di cultura con una tre giorni di letture e presentazione di libri accompagnate da teatro e musica all’ombra delle Torri. Un evento alla sua prima edizione, ma che per la grande rilevanza potrà andare ad aggiungersi a quel grande numero di eventi fissi che per tutto l’anno animano la Città delle Torri. Questo evento coinvolgerà tantissime realtà del territorio sia associative che commerciali destagionalizzando sempre più la stagione turistica”.