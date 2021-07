“Secondo me… Massimo Troisi”: spettacolo a sostegno della Ant di Albenga

La Fondazione ANT Delegazione di Albenga ha organizzato per sabato 17 Luglio lo spettacolo benefico “Secondo me… Massimo Troisi”; una pièce teatrale ideata e recitata dall’attore comico Gaetano Adiletta.

Gaetano Adiletta, di professione carrozziere, 55 anni nato a Sarno, da oltre 2 lustri residente ad Albenga, è un attore comico; barzellettiere spesso presente su Radio 105 e attore per diletto con frequentazione in passato di laboratori comici quali Zelig, Colorado Cafè e Belo Horizonte. Lo spettacolo di sabato sera vuole rappresentare alcuni episodi della vita di Massimo Troisi “non sarà un’imitazione, ma un modo per ricordarlo e dirgli grazie per il patrimonio artistico che ci ha lasciato”. Non a caso il titolo è: “Secondo me … Massimo Troisi”.

In scena anche due artisti genovesi: Roberto Matta e Giangi Sainato che saranno la “colonna sonora” ed eseguiranno musiche e brani del grande amico di Massimo Troisi, Pino Daniele. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di due voci note nel comprensorio ingauno, Daniela Bruzzone e Olinda Di Dea.

L’attore e autore della rappresentazione rivela che la sua passione per la comicità, fin da ragazzo, fa spesso riferimento a Massimo Troisi. Attore umile, mai volgare. – “Quando ho conosciuto circa 4 anni fa Roberto Matta, ho scoperto che era la voce di una cover band di Pino Daniele … Ho pensato che fosse arrivato il momento che aspettavo da anni…realizzare questo spettacolo.”

Lo spettacolo adatto a tutte le età sarà rappresentato nella nuova Piazza Enzo Tortora, a valle di via Ugo La Malfa tra via Carloforte e via Dalmazia, Sabato 17 Luglio 2021 alle ore 21:30. Il costo del biglietto, che si può già acquistare in prevendita, è di 15 euro ed i provenienti dell’incasso al netto delle spese saranno devoluti alla Delegazione ANT di Albenga per organizzare visite di prevenzione oncologica gratuite.