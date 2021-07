Savona troppo lontana: “parto precipitoso” al Pronto Soccorso di Pietra Ligure

Oggi intorno alle ore 12 una signora di Erli alla seconda gravidanza ha avuto le doglie ed ha chiamato il 118 per essere trasportata a Savona. All’altezza di Loano il personale si è reso conto che si trattava di un “parto precipitoso” e ha optato per trasferimento al Pronto Soccorso di Pietra Ligure, dove sono state allertate la ginecologa e l’ostetrica che hanno atteso la paziente in una sala immediatamente predisposta.

Il parto si è risolto in pochi minuti, con soddisfazione della puerpera che si è congratulata con il personale. Mamma e bambino stanno bene e sono già in trasferimento verso Savona. Aggiunge la dottoressa Gisella Airaudi, Direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia P.O.Ponente: “l’organizzazione che si è data l’azienda è stata fondamentale, così come la preparazione degli operatori del 118, gestito dal dr. Esposito direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, che hanno saputo valutare correttamente la situazione. Nella sala allestita come da protocollo con tutti i presidi medici e gli operatori previsti il bambino è nato in pochi minuti in tutta sicurezza.”

Il dr. Alberto Gaiero, Direttore di Pediatria e Neonatologia invece sottolinea scherzosamente che questo bambino aveva proprio “fretta di nascere”, aggiungendo poi più seriamente: “il ‘parto precipitoso’ è un’eventualità seppur rara di cui i protocolli predisposti tengono conto; non per niente in pochi minuti è stata attrezzata la sala con la presenza di due equipe medico infermieristiche, una ostetrica e una pediatrica. Con i protocolli e le procedure anche gli eventi improvvisi si affrontano con professionalità e non devono spaventare, e per questo voglio complimentarmi per la risposta perfetta del mio staff, le infermiere Sgobba Ramoino e Costa, e il medico dr Corciulo.” ASL2 esprime soddisfazione per il lieto evento e fa i migliori auguri al nuovo nato e alla sua famiglia.