Alassio Salute: tamponi per gli sportivi agonisti e ripresa dei vaccini

“Con la ripresa delle attività agonistiche, gli atleti per partecipare alle rispettive gare devono presentare gli esiti di un tampone che attesti la negatività al Covid-19 – spiega Roberta Zucchinetti, consigliera delegata allo Sport del Comune di Alassio – si tratta di sostenere ulteriori costi che in questo periodo possono creare non pochi problemi alle famiglie e alle società sportive. Per questo ho contattato il Centro medico Alassio Salute per verificare con loro la possibilità di andare incontro a queste nuove esigenze di chi pratica sport. Devo dire che la risposta e la disponibilità è stata immediata e devo ringraziare il Dott. Francesco Bogliolo e i medici di medicina generale del centro medico Alassio Salute perchè ancora una volta sono venuti incontro ad una precisa esigenza della cittadinanza”.



Stamani infatti l’Ufficio Sport del Comune di Alassio ha contattato le società interessate dall’attività agonistica per comunicare loro che «dietro interessamento della Consigliera delegata allo Sport Roberta Zucchinetti, il Centro Medico “Alassio Salute” ha stabilito un prezzo vantaggioso per atleti e loro accompagnatori, fissando ad € 20,00 il tampone COVID anzichè € 40,00, con uno sconto quindi complessivo del 50%».



“È un momento difficile per tutti – il commento del Dott. Bogliolo responsabile di Alassio Salute – è un modo per dare un sostegno a chi sta cercando di ripartire”.

Intanto sono riprese le vaccinazioni nella tensostruttura allestita accanto al centro medico alassino. “Compatibilmente con i vaccini che ci vengono consegnati – conclude Bogliolo – abbiamo ripreso a somministrare il farmaco alle categorie già note e ai caregiver. Confidiamo entro la fine del mese di poter ripartire con numeri importanti e completare il ciclo di vaccinazioni della popolazione”.