Covid aggiornamenti Liguria: positivi l’8,51% dei 4957 tamponi dei tamponi testati

Genova | Sono 422 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 8,51% dei 4.957 tamponi effettuati (ieri: 7,55%). Per quanto riguarda le province di residenza dei nuovi positivi il numero dei casi risulta essere: Imperia (Asl 1): 46; Savona (Asl 2): 20; Genova: 253 (di cui Asl 3: 194 e Asl 4: 59); La Spezia (Asl 5): 87; non riconducibili alla residenza in Liguria: 16.

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 11,497 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, -546 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 1.034 (-31 rispetto a ieri), con 102 casi in cura nella terapia intensiva (-0); le persone in isolamento domiciliare sono invece 10.424, ovvero 510 meno di ieri. Ci sono poi anche 9.517 sorveglianze attive (contatti di positivi): Asl1 = 2.440; Asl2 = 1.120; Asl3 = 4.122; Asl4 = 1.054; Asl5 = 781. Sono state confermate ancora 26 morti avvenute in questi ultimi giorni in Liguria; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 2449. I guariti da inizio emergenza risultano essere 38.848 (+942 rispetto a ieri).



CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA Differenza rispetto a ieri SAVONA 1201 -81 LA SPEZIA 1810 -75 IMPERIA 1069 -72 GENOVA 6677 -277 Residenti fuori Regione/Estero 267 -12 altro/in fase di verifica 473 -29 TOTALE 11497 -546

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1034 102 -31 ASL1 113 10 -5 ASL2 96 14 -6 Ospedale Policlinico San Martino 308 35 -2 Ospedale Evangelico 29 6 -5 Ospedale Galliera 126 10 -9 Ospedale Gaslini 9 0 1 ASL 3 Villa Scassi 131 8 -4 ASL4 Sestri Levante 106 7 -1 ASL4 Lavagna 1 0 -1 ASL5 Sarzana 109 8 -1 ASL5 Spezia 6 4 2

Alisa comunica che a partire da oggi (3 dicembre) il Ministero della salute ha modificato il modello dei flussi ministeriali dati Covid; per questo, lo schema dei dati è stato aggiornato: il dettaglio relativo al totale dei casi positivi (casi individuati da test di screening e casi positivi in pazienti sintomatici) non è più previsto dal flusso ministeriale. È stato inoltre aggiunto il totale dei test antigenici effettuati (dal 02/11/2020 ad oggi).

tot. differenza da ieri TOTALE tamponi molecolari effettuati 614263 +4957 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 76.183

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 52794 +422 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 11497 -546