“Albenga s’illumina d’immenso”: ritornano luci, proiezioni ed emozioni per il Natale ingauno

Albenga | Partono le iniziative relative alla seconda edizione di “Albenga s’illumina d’immenso”. Proprio per evitare assembramenti e nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso, pur non rinunciando all’atmosfera natalizia, di non organizzare cerimonie di inaugurazione e la tradizionale accensione dell’albero di natale accompagnato dai canti dei bambini delle scuole.

“Nonostante questo, la magia del Natale avvolgerà Albenga attraverso iniziative e momenti suggestivi con musica, colori e vetrine addobbate a festa”. Sabato 5 dicembre saranno accese le luminarie natalizie e il giorno dopo partiranno le proiezioni architetturali che tutte le sere fino al 10 di gennaio potranno essere ammirate nel Centro Storico ingauno. L’albero di Natale di Piazza San Michele sarà addobbato e acceso, invece, come da tradizione l’8 dicembre.

Marta Gaia consigliere delegato agli eventi: “Anche quest’anno, nonostante tutto, abbiamo voluto vestire il nostro centro storico a festa. Gli edifici storici ingauni mostrano la loro bellezza tutto l’anno, ma il nostro intento è quello di attirare lo sguardo dei meno attenti, di far meravigliare i bambini e di far entrare tutti nell’atmosfera natalizia. Il nostro tessuto commerciale e i cittadini tutti si meritano la ripartenza. Compito nostro è far conoscere Albenga, ancor più oggi. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari che, da quasi un anno, lavorano con turni massacrati e, purtroppo spesso, in condizioni precarie, per salvarci la vita. Chiediamo a tutti di indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale per fare in modo che il loro lavoro non vada sprecato”.

Il vicesindaco Alberto Passino: “Abbiamo deciso di non rinunciare al Natale e regalare a tutti coloro che saranno ad Albenga durante le festività un’atmosfera di festa. Naturalmente tutto ricordando sempre il particolare periodo che stiamo vivendo e l’emergenza Covid che ancora persiste. Per questo abbiamo dovuto rinunciare alla classica cerimonia di accensione dell’albero di Natale e di tutte le luminarie che avverrà “progressivamente” a partire da sabato 5 dicembre. Come Amministrazione invitiamo tutti a rispettare le normative in vigore. Le proiezioni rimarranno accese ogni sera per oltre un mese, ci sarà tutto il tempo per poterle ammirare in sicurezza evitando assembramenti”.

“Ricordiamo che, oltre alla speranza nel futuro e la volontà di mantenere, per quanto possibile, il clima di gioia e serenità tipico del Natale, le proiezioni sono anche volte a sostenere l’economia cittadina e il tessuto commerciale esistente. C’è una voglia di riscatto e speranza e la nostra Amministrazione, anche in questo modo, vuole continuare a sostenere l’immagine turistica della nostra città” conclude il vicesindaco.