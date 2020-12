Christmas Jumper Day: con Elodie, “OVS e Save the Children insieme per un Natale che abbia a cuore i bambini in Italia e nel mondo”

Per la quinta edizione del Christmas Jumper Day, OVS è ancora al fianco di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini in difficoltà e garantire loro un futuro. Lo speciale maglione natalizio, disegnato da un’artista molto amata, la cantante Elodie, sarà in vendita in una selezione di store OVS dal 5 dicembre e in anteprima online dal 4.

“I bambini sono il futuro di questo mondo complesso, di questa umanità ancora troppo spesso incapace di garantire loro i diritti primari come il cibo e l’istruzione, dice Elodie. Non dovremmo permettere che nel 2020 possano ancora soffrire di queste mancanze. È nostro compito impegnarci affinché abbiano tutti gli strumenti per crescere e diventare, in qualsiasi parte del globo si trovino, uomini e donne di domani, consapevoli, preparati, liberi. La cultura è imprescindibile in questo processo di educazione alla libertà che si fonda sul rispetto verso sé stessi e verso gli altri.”

Come ricorda in un video la stessa Elodie, un semplice gesto, come quello di scegliere il maglione di Save the Children per i regali natalizi, significa aiutare i tanti bambini che non hanno da mangiare e neppure la possibilità di andare a scuola. Lo spirito leggero e divertente che ha sempre connotato il Christmas Jumper Day, tradizione nata molti anni fa nei paesi anglosassoni, si fonde con la solidarietà nei confronti di chi sta vivendo momenti particolarmente difficili, anche a causa dell’emergenza del COVID-19. In Italia e nel resto del mondo, la pandemia ha fatto emergere ancora di più le differenze socio-economiche che, in alcuni casi, stanno diventando ostacoli insormontabili per consentire ai bambini e ai ragazzi di vivere pienamente la loro infanzia e adolescenza, già gravemente compromesse in quei contesti fragili.

Parte del ricavato della vendita del maglione, disponibile in versione adulto e bambino, contribuirà a sostenere i progetti di Save the Children, e a donare un futuro migliore a milioni di bambini a rischio in Italia e nel mondo.

Dal 5 dicembre al 6 gennaio, presso le casse degli store OVS, verrà attivata una raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’Organizzazione. Inoltre, per ogni donazione di almeno 3 euro, in negozio e online su ovs.it, il cliente riceverà in omaggio una copia del cd “THIS IS ELODIE x Christmas”, realizzato in esclusiva dalla cantante per questa iniziativa.