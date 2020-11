Quest’anno il Concorso Pianistico “Città di Albenga” diventa on-line

Albenga | Si svolgerà anche quest’anno – in versione online, quindi in totale sicurezza sia per i pianisti, sia per le giurie che per lo staff organizzativo – il 33° Concorso Pianistico “Città di Albenga”, tornato a essere un appuntamento fisso ormai da dieci anni per la cittadinanza e per tutti i pianisti italiani e stranieri.

“Dopo la bellissima opportunità che ha portato lo scorso anno i vincitori del concorso pianistico dello scorso anno a Malta, novità assoluta è l’invito arrivato dagli Amici di Paganini, una celebre e nota associazione che gestisce concerti nei bellissimi palazzi e spazi di Genova, a entrare a far parte della rete dei partner coi quali l’associazione collabora per la realizzazione del Paganini Genova Festival. Si tratta di uno degli appuntamenti musicali più attesi e di certo più importanti della nostra regione. Siamo davvero soddisfatti e felici di questa collaborazione – sostiene il direttore artistico Isabella Vasile – una luce di speranza in un momento davvero difficilissimo, soprattutto per il mondo dello spettacolo e della musica. E’ stata esemplare la scelta dell’amministrazione di Albenga di organizzare il concorso pianistico anche quest’anno, nonostante la tragica situazione che stiamo vivendo, in forma digitale. La musica va avanti e non si ferma, proprio in questo momento credo abbia un ruolo fondamentale per tutti noi, perché strumento in grado di risollevare gli animi e di dare speranza.”

Il concorso in versione online si svolgerà dunque a distanza: i concorrenti invieranno il video della propria audizione all’organizzazione che provvederà a pubblicarlo su apposito canale Youtube, e quindi fruibile anche da tutta la cittadinanza e da tutti gli appassionati e da tutti i follower del concorso pianistico. Una giuria di docenti esperti e famosi pianisti valuterà con cura, sempre in modalità a distanza, le esecuzioni, stabilendo le valutazioni ed i vincitori.

Viene rispettata la divisione in categorie, dai “pulcini”, bambini fino agli 8 anni di età, che sale di due anni in due anni, fino ad arrivare alla categoria “eccellenza”, dedicata ai pianisti adulti, per la quale sono in premio, oltre ad una borsa di studio, bellissimi concerti. Non mancherà neppure la sezione amatoriale (sempre in versione online), rivolta ai pianisti amatori o che si avvicinano per le prime volte al mondo delle competizioni musicali. Viene contestualmente portato avanti il concorso di Composizione, arrivato alla sua 7° edizione e tanto atteso dai compositori di diverse generazioni.

Il vicesindaco Alberto Passino: “La voglia di resistere è tanta e l’importanza del concorso pianistico, per la sua storia e per l’eccellenza nel settore musicale che rappresenta, non poteva essere messa da parte, seppur in un momento difficile come questo. Perciò avanti con questa edizione molto particolare, ma che vuole significare tutta l’importanza che l’amministrazione da’ al concorso pianistico Città di Albenga in memoria anche della professoressa Folco”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Concorso Pianistico rappresenta per Albenga un evento artistico/culturale molto importante per questo, nonostante il momento difficile legato all’emergenza Covid, siamo felici che si sia trovata la soluzione per continuare a realizzarlo sebbene in modalità diversa ed esclusivamente on-line. Eventi di questo calibro riescono a portare il nome della nostra città in ambienti in alcuni casi esclusivi, ma che rappresentano un potenziale da non lasciarsi sfuggire. Albenga deve puntare sempre più verso la cultura e noi vogliamo continuare a guardare al futuro e a questo obiettivo con la speranza di poter tornare presto alla normalità”.