Coronavirus Liguria: 30 nuovi casi; sono 1315 i positivi covid-19

Genova / Savona | Salgono ancora i positivi coronavirus in Liguria, di nuovo sopra la soglia dei milletrecento. Sono 30 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. In ASL2, 13 casi di cui: 1 rientrato da viaggio all’estero, 11 strutture socio sanitarie (dei quali 10 vincolati alla grigliata del 1° agosto a Quiliano), e 1 segnalazione dipartimento di prevenzione. In ASL3, 11 casi di cui: rientrato da viaggio all’estero, 3 attività di screening, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione e 6 contatti di casi confermati. In ASL5, 6 casi di cui: 5 contatti di casi confermati e 1 segnalazione dipartimento di prevenzione.

I quattro ospedalizzati al Gaslini, presenti nel bollettino, sono due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione. Dai dati Alisa e Ministero della Salute, questo dunque il quadro complessivo dei differenziali: sono salite a 1315 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 30 più di ieri. I decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1569.

TOTALE tamponi effettuati 215.615 1.938 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10531 30 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1359 3 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9170 25 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1315 23

Gli attualmente positivi divisi per provincia di residenza sono: Savona 221; La Spezia 54; Imperia 69; Genova 789; Residenti fuori Regione/Estero 59; altro/in fase di verifica 123. In sorveglianza attiva sono ora 1207 (ASL1: 46; ASL2: 328; ASL3: 418; ASL4: 176; ASL5: 239). I test effettuati fino ad oggi sono 215.615 (ossia 1938 più di ieri).

I pazienti ricoverati in ospedale attualmente sono invece 24, duemeno di ieri,con 1pazientecuratoin terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 319, ventitré più di ieri. Da inizio emergenza, i guariti con due test consecutivi negativi sono 7647 (sette più di ieri).

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 24 1 -2 ASL1 5 0 -2 ASL2 4 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 4 1 0 Ospedale Galliera 2 0 -1 Ospedale Gaslini 4 0 2 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL5 4 0 0

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO– secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control(dati raccolti questa mattina, tra le ore 6 e le 10), indicavano 1.962.958 casi positivi segnalati: Spagna (364 196), Regno Unito (320 286), Italia (254 636), Germania (226 914), Francia (221 267), Svezia (85 219), Belgio (78 804), Romania (72 208), Paesi Bassi (63 911), Polonia (57 876), Portogallo (54 448), Irlanda (27 499), Austria (23 875), Cechi aa (20 483), Danimarca (15 855), Bulgaria (14 669), Norvegia (10 060), Finlandia (7 776), Lussemburgo (7 499), Grecia (7 472), Croazia (6 855), Ungheria (4 970 ), Slovacchia (2 922), Lituania (2 474), Slovenia (2 456), Estonia (2 200), Islanda (2 027), Cipro (1 359), Lettonia (1 323), Malta (1 322) e Liechtenstein (97). | Stamattina risultavano segnalati 179.963 decessi: Regno Unito (41 381), Italia (35 405), Francia (30 451), Spagna (28 670), Belgio (Belgio ( 9 959), Germania (9 243), Paesi Bassi (6 166), Svezia (5 790), Romania (3 074), Polonia (1 896), Portogallo (1 784), Irlanda (1 775), Austria (729), Danimarca (621), Ungheria (609), Bulgaria (519), Cechia (401), Finlandia (334), Norvegia (262), Grecia (232), Croazia (166), Lussemburgo (124), Slovenia (124), Lituania (81), Estonia (63), Lettonia (33), Slovacchia (31), Cipro (20), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).