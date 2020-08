Coronavirus Liguria: 1157 i positivi; stabile Savona e nessun nuovo cluster

Genova / Savona | Coronavirus: il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e non si rilevano nuovi casi positivi (che quindi rimangono 74). In Liguria i 16 nuovi casi positivi di oggi si riferiscono invece: 2 alla ASL 1 imperiese per controlli richiesti dai medici di medicina generale, mentre i restanti sono sul territorio della Asl 3 Genovese e riguardano attività di screening nell’ambito anche di contatti familiari. Al momento in Liguria non è comunque stato individuato nessun nuovo cluster.

Nel riepilogo generale dei dati su tutta la regione dei flussi tra Alisa e Ministero, sono 1157 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, nove più di ieri. I decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1567.

TOTALE tamponi effettuati 190.749 1.727 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.230 16 *— TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.301 5 *— TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.929 11 *— TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.157 9

Gli attualmente positivi divisi per provincia sono: Savona 138; La Spezia 27; Imperia 72; Genova 763; Residenti fuori Regione/Estero 52; altro/in fase di verifica 105. In sorveglianza attiva sono ora 638 (ASL1: 13; ASL2: 210; ASL3: 222; ASL4: 84; ASL5: 109). I test effettuati fino ad oggi sono 190.749 (ossia 1727 più di ieri).

I pazienti ricoverati in ospedale attualmente sono invece 19, due come ieri; nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 194, tredici più di ieri. Da inizio emergenza, i guariti con due test consecutivi negativi sono 7506 (sette più di ieri).

Media intensità+Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 19 0 ASL1 7 1 ASL2 4 0 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 ASL 3 Villa Scassi 3 0 ASL4 Sestri Levante 2 -1 ASL5 2 0

LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS IN ITALIA: Aggiornamento casi Covid-Aggiornamento casi Covid-

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO– secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina, tra le ore 6 e le 10), indicavano 1.728.249casi positivi segnalati: Regno Unito (303 181), Spagna (288 522), Italia (247 537), Germania (209 653), Francia (187 919), Svezia (80 422), Belgio (68 658), Paesi Bassi (54 301), Portogallo (51 072), Romania (50 886), Polonia (45 688), Irlanda (26 065), Austria (21 098), Repubblica ceca Ia (16 574), Danimarca (13 789), Bulgaria (11 690), Norvegia (9 208), Finlandia (7 432), Lussemburgo (6 695), Croazia (5 138), Ungheria (4 505), Grecia (4 477 ), Slovacchia (2 292), Slovenia (2 165), Lituania (2 075), Estonia (2 064), Islanda (1 885), Lettonia (1 231), Cipro (1 114), Malta (824) e Liechtenstein (89). | Stamattina risultavano segnalati 182.515decessi: Regno Unito (46 119), Italia (35 141), Francia (30 265), Spagna (28 445), Belgio (Belgio ( 9 841), Germania (9 148), Paesi Bassi (6 147), Svezia (5 743), Romania (2 343), Irlanda (1 763), Portogallo (1 735), Polonia (1 716), Austria (718), Danimarca (615), Ungheria (596), Bulgaria (383), Cechia (382), Finlandia (329), Norvegia (255), Grecia (206), Croazia (145), Slovenia (117), Lussemburgo (114), Lituania (80), Estonia (69), Lettonia (32), Slovacchia (29), Cipro (19), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).