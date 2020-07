Coronavirus Liguria, zero nuovi contagi e i positivi scendono a 1174

Genova / Roma | Coronavirus, in Liguria si è stabilizzato in positivo l’andamento in regressione dell’epidemia. Dopo mesi, per la prima volta in regione non si sono registrati nuovi contagi. Nel complesso, secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero sono 1174 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 18 meno di ieri; stabile il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza: 1559.

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) di cui: 10031 0 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1220 0 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8811 0 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1174 -18

Gli attualmente positivi divisi per provincia sono: Savona 79; La Spezia 26; Imperia 103; Genova 826; Residenti fuori Regione/Estero 49; altro/in fase di verifica 91. Ci sono inoltre 389 soggetti in sorveglianza attiva (ASL1: 39; ASL2: 77; ASL3: 148; ASL4: 74; ASL5: 51). I test effettuati fino ad oggi sono 163.019 (ossia 1028 più di ieri).

I pazienti ricoverati in ospedale attualmente sono 25, uno meno di ieri;non risultano pazienti ricoverati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 214 (tredici meno di ieri). Da inizio emergenza, i guariti con due test consecutivi negativi sono 7298 (diciotto più di ieri).

LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS IN ITALIA: Aggiornamento casi Covid-Aggiornamento casi Covid-

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO– secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina, tra le ore 6 e le 10), indicavano 1.581.766casi positivi segnalati: Regno Unito (288 953), Spagna (253 908), Italia (242 827), Germania (198 804), Francia (170 752), Svezia (74 898), Belgio (62 606), Paesi Bassi (50 866), Portogallo (46 221), Polonia (37 521), Romania (32 079), Irlanda (25 611), Austria (18 795), Repubblica ceca Ia (13 115), Danimarca (12 946), Norvegia (8 965), Finlandia (7 279), Bulgaria (6 672), Lussemburgo (4 842), Ungheria (4 229), Grecia (3 772), Croazia (3 672 ), Estonia (2 014), Slovacchia (1 893), Islanda (1 888), Lituania (1 865), Slovenia (1 827), Lettonia (1 173), Cipro (1 014), Malta (674) e Liechtenstein (85). | Stamattina risultavano segnalati 179.370decessi: Regno Unito (44 798), Italia (34 945), Francia (30 004), Spagna (28 403), Belgio (Belgio( 9 782), Germania (9 063), Paesi Bassi (6 128), Svezia (5 526), Romania (1 871), Irlanda (1 746), Portogallo (1 654), Polonia (1 568), Austria (706), Danimarca (609), Ungheria (595), Cechia (352), Finlandia (329), Bulgaria (262), Norvegia (252), Grecia (193), Croazia (118), Slovenia (111), Lussemburgo (110), Lituania (79), Estonia (69), Lettonia (30), Slovacchia (28), Cipro (19), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).