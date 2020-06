Coronavirus: 2038 le persone positive in Liguria; 6319 i guariti con 2 test consecutivi negativi

Genova / Roma | Secondo i dati relativi aiflussi tra Alisa e Ministero sono 2038le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 48 meno di ieri;i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 1516 (2 più di ieri).

Gli attualmente positivi divisi per provincia sono: Savona 286; La Spezia 61; Imperia 214; Genova 1475; altro/in fase di verifica 2. Ci sono inoltre 428 soggetti in sorveglianza attiva (ASL1: 69; ASL2: 102; ASL3: 162; ASL4: 45; ASL5: 50). I test effettuati fino ad oggi sono 125.871 (ossia 1551 più di ieri). I ricoverati in ospedale oggi sono 94, ovvero 12meno di ieri, con 3 persone in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 150 (7più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e a domicilio) sono 1944, mentre i guariti con due test consecutivi negativi salgono a 6319(50più di ieri).

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha sintetizzato oggi così il punto sull’emergenza coronavirus: “Tutti semafori verdi dal ministero della Salute che ha trasmesso il nuovo report con i dati relativi alla Liguria. I dati di oggi sono positivi, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia. Cala ancora il numero dei positivi, secondo il metodo di calcolo della protezione civile, nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 nuovi contagi, a conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Cala, soprattutto, il numero degli ospedalizzati che per la prima volta da inizio emergenza scende sotto le 100 unità: nei nostri ospedali ci sono 94 pazienti ricoverati, 12 in meno rispetto a ieri e solo 3 in terapia intensiva”. “Il nostro sistema sanitario – ha concluso Toti – sta continuando a lavorare a pieno ritmo: stiamo esaurendo le visite e gli esami di tutti coloro che avevano prenotazioni programmate nei mesi dell’emergenza e sospese per effetto di disposizioni nazionali. Nonostante questi mesi molto molto faticosi, l’impegno è massimo per poter riaprire il Cup, entro i prossimi 10 giorni”.

Degenti con coronavirus in Liguria ospedalizzati di cui in Terapia Intensiva Differenza rispetto a ieri Rotale Ospedalizzati 94 3 -12 ASL1 14 1 -3 ASL2 22 1 -12 Ospedale Policlinico San Martino 9 1 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 9 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 27 0 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 5 0 0 ASL4 Lavagna 1 0 1 ASL5 7 0 -1

LA SITUAZIONE DELL’EPIDEMIA IN ITALIA. L’ultimo bollettino di oggi diffuso dalla Protezione civile nazionale e dal Ministero della Salute: a oggi, sabato 13 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.651, con un incremento rispetto a ieri di 346 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi in Italia è di 27.485, con una decrescita di 1.512 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 220 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. 3.747 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 146 pazienti rispetto a ieri. 23.518 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 55 e portano il totale a 34.301. Nel numero totale sono conteggiati anche 23 decessi comunicati dalla Regione Lazio ma riferiti ai mesi di marzo e aprile. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 174.865, con un incremento di 1.780 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono: 16.785 in Lombardia, 2.820 in Piemonte, 1.727 in Emilia-Romagna, 778 in Veneto, 502 in Toscana, 244 in Liguria, 1.357 nel Lazio, 677 nelle Marche, 337 in Campania, 422 in Puglia, 70 nella Provincia autonoma di Trento, 842 in Sicilia, 105 in Friuli Venezia Giulia, 509 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 21 in Umbria, 34 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 45 in Calabria, 97 in Molise e 11 in Basilicata.

data 13/06/2020 17:00 Monitoraggio Riepilogo dati Regione Liguria Ricoverati con sintomi 91 Terapia intensiva 3 Totale ospedalizzati 94 Isolamento domiciliare 150 Totale positivi 244 Variazione totale positivi -5 Nuovi positivi 4 Dimessi/Guariti 8.113 Deceduti 1.518 Casi totali 9.875 Tamponi 125.871

I DATI DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO – secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina, tra le ore 6 e le 10), indicavano 1.466.883casi positivi segnalati: Regno Unito (292 950), Spagna (243 209), Italia (236 305), Germania (186 022), Francia (156 287), Belgio (59 819), Svezia (49 684), Paesi Bassi (48 461), Portogallo (36 180), Polonia (28 577), Irlanda (25 250), Romania (21 404), Austria (16 994), Danimarca (12 099), Cechia (9 938), Norvegia (8 606), Finlandia (7 073), Lussemburgo (4 055), Ungheria (4 053), Bulgaria (3 191), Grecia (3 108), Croazia (2 249 ), Estonia (1 970), Islanda (1 807), Lituania (1 756), Slovacchia (1 542), Slovenia (1 490), Lettonia (1 096), Cipro (980), Malta (645) e Liechtenstein (83). | Stamattina risultavano segnalati 170.997decessi: Regno Unito (41 481), Italia (34 223), Francia (29 374), Spagna (27 136), Belgio (Belgio ( 9 646), Germania (8 781), Paesi Bassi (6 053), Svezia (4 854), Irlanda (1 705), Portogallo (1 505), Romania (1 380), Polonia (1 222), Austria (675), Danimarca (594), Ungheria (555), Cechia (329), Finlandia (325), Norvegia (242), Grecia (183), Bulgaria (172), Lussemburgo (110), Slovenia (109), Croazia (107), Lituania (74), Estonia (69), Slovacchia (28), Lettonia (27), Cipro (18), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).