Savona, 7 nuovi collegamenti FlixBus

Savona / Venezia | FlixBus ha ampliato l’offerta dei collegamenti dalla città e da venerdì 8 novembre il leader europeo dei viaggi su gomma metterà a disposizione da Savona corse dirette verso sette nuove destinazioni in Italia e all’estero, rendendo ancora più capillare il servizio erogato ai passeggeri savonesi. L’estensione delle connessioni con Savona, collegata con 40 città in Italia e all’estero “è coerente anche con la volontà di FlixBus di valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale locale, agevolando i flussi di visitatori in arrivo nel territorio con la possibilità di ricadute positive a livello turistico”.

Clicca l'offerta! Per tutti gli ordini superiori a 60€, ricevi una pochette rosa in similpelle in omaggio - SOLO ONLINE (offerta valida fino al 14/11/2019)



Saranno dunque sette le nuove destinazioni ora raggiungibili via FlixBus direttamente da Savona, di cui due in Italia e cinque all’estero, in Svizzera e in Germania. In Italia, si potrà arrivare senza cambi a Brescia, che si affianca a Milano, Bergamo, Busto Arsizio e agli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio fra le destinazioni collegate in Lombardia. Fra le mete collegate in Veneto, a Verona si aggiungerà invece Venezia, raggiungibile sia a Mestre, hub di interscambio del network italiano di FlixBus, sia direttamente in laguna, al Tronchetto.

Clicca l'offerta OMAGGI DI NATALE IBS | Con soli 50 € di acquisti solo su IBS fino al 10 novembre un regalo esclusivo firmato Moleskine. Penna, matite o taccuino? Sceglilo subito!

In Svizzera, invece, si potrà raggiungere da domani anche Basilea, mentre viene potenziata la frequenza sui collegamenti con Zurigo, che diventa raggiungibile fino a tre volte al giorno. In Germania, infine, si potrà arrivare senza cambi a Friburgo, Karlsruhe, Mannheim e Francoforte, viaggiando in notturna e ottimizzando così i tempi, oltre a risparmiare sui costi di pernottamento.

In virtù di queste nuove rotte per l’estero, si consolida il ruolo di snodo internazionale di Savona, già connessa con Mentone, Nizza e Marsiglia. Tutti i collegamenti, in partenza da Piazza Aldo Moro (nei pressi della Stazione FS di Savona), sono acquistabili sul sito dell’azienda www.flixbus.it, tramite un’app FlixBus gratuita e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio.

Acquista Oasis Promozione e-reader. Nuovo Kindle Oasis - Ora con tonalità della luce regolabile - Resistente all’acqua, 32 GB, Wi-Fi, Grafite