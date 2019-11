Liguria, Art bonus regionale in una proposta di legge Pd

Savona / Genova | In Regione Liguria depositata una proposta di legge del Gruppo Pd per introdurre agevolazioni fiscali rivolte a chi sostiene investimenti in cultura e recupero dei beni paesaggistici e artistici nella nostra regione. “Vuoi finanziare il recupero di un bene artistico o paesaggistico? Hai deciso di sostenere progetti culturali, festival o iniziative teatrali? Chi investe in cultura, nella nostra Regione, potrà contare su una nuova agevolazione fiscale”. È questo lo spirito dell’Art bonus, misura introdotta a livello nazionale dal Governo di centrosinistra nel 2014 e che oggi il Gruppo del Partito Democratico in Regione vuole portare anche in Liguria, grazie una proposta di legge appena depositata e di cui è primo firmatario il consigliere Luca Garibaldi, che affianca agevolazioni fiscali regionali alle detrazioni nazionali previste dalla norma statale.

Clicca l'offerta! Per tutti gli ordini superiori a 60€, ricevi una pochette rosa in similpelle in omaggio - SOLO ONLINE (offerta valida fino al 14/11/2019)



“L’idea – spiega Garibaldi – è realizzare una forma di ‘art bonus regionale’ che operi in due direzioni: da parte rafforzare gli incentivi ai progetti già individuati dalla normativa nazionale, aggiungendo una detrazione Irap (l’Imposta regionale sulle attività produttive) del 25% rispetto alle erogazioni liberali destinate ai singoli progetti. Dall’altra prevedere una detrazione Irap del 50%, rispetto a quanto donato per progetti specifici regionali, promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che puntino a valorizzare il patrimonio culturale o paesaggistico del nostro territorio, con un obiettivo più ampio della normativa nazionale”.

Clicca l'offerta OMAGGI DI NATALE IBS | Con soli 50 € di acquisti solo su IBS fino al 10 novembre un regalo esclusivo firmato Moleskine. Penna, matite o taccuino? Sceglilo subito!

La dotazione massima prevista per le agevolazioni è di un milione di euro, suddivisi equamente tra progetti regionali o nazionali. Con un “portafoglio” del genere è possibile attivare fino a 3 milioni di euro l’anno di investimenti in progetti culturali. In Regione Toscana, questo strumento è stato messo in campo e sta producendo buoni risultati.

Ma cosa si potrà finanziare, in concreto? L’obiettivo, dicono i consiglieri del Pd. “è sostenere progetti di recupero di beni culturali (come restauri di palazzi, chiese, musei), ma anche realizzare nuove strutture o aiutare istituti e luoghi della cultura, come teatri, festival e imprese culturali. Nel dettaglio tecnico la proposta di legge prevede che la Giunta regionale stili un regolamento di attuazione e stipuli una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di accesso alle agevolazioni. È prevista una valutazione annuale dell’impatto della norma, con l’elenco dei progetti attivati, la loro natura e il loro stato di esecuzione”.

IN BREVE | Una proposta di legge appena depositata dal Pd in Regione Liguria, di cui è primo firmatario il consigliere Luca Garibaldi, propone di affianca agevolazioni fiscali regionali alle detrazioni nazionali previste dalla norma statale a beneficio di chi sostiene investimenti in cultura e recupero dei beni paesaggistici e artistici nella nostra regione.

Acquista Oasis Promozione e-reader. Nuovo Kindle Oasis - Ora con tonalità della luce regolabile - Resistente all’acqua, 32 GB, Wi-Fi, Grafite

Ultima revisione articolo: 07 Novembre 2019 alle 19:47