Liguria, entroterra: 3,7 mln per la Valle Arroscia

Savona / Genova | Dopo cinque anni di iter, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia d’Area Interna per la Valle Arroscia, tra le province di Savona e, in particolare, Imperia. Grazie all’accordo quadro i comuni coinvolti potranno beneficiare a partire dal 1 gennaio 2020, e per i prossimi tre anni, di 3 milioni e 700 mila euro di fondi statali per la sanità, i trasporti e le scuole.

Dal punto di vista sanitario si punterà alla promozione di esperienze già adottate nelle altre aree (IFEC, RSA nonché un potenziamento ambulatoriale e un tentativo di rispondere alle emergenze). Per quel che riguarda la scuola le risorse verranno impiegate sull’accrescimento dell’inglese e del francese nell’offerta formativa e sull’istituzione di un liceo potenziato in valle. Mentre sui trasporti si ipotizza un sistema di trasporto alternativo al TPL, più flessibile e rispondente ai bisogni del territorio.

“Un ottima notizia – commenta l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti -, che va in direzione di uno sviluppo locale che punta sempre più alla crescita di un mercato sostenuto dal turismo, principalmente attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio paesistico. In questo modo potremo produrre un valore aggiunto anche per la popolazione residente, in termini di servizi e opportunità di lavoro. Come Regione, dobbiamo sfruttare quest’occasione per mettere tali risorse a sistema con altrettanti milioni, derivanti fondi europei regionali, utilizzabili per supportare e favorire lo sviluppo economico dell’area”.

“Tramite l’adesione alla Strategia che abbiamo previsto con i fondi del Programma di sviluppo rurale potremo finanziare attività dedicate allo sviluppo dell’agricoltura e di molte altre realtà sul territorio” affermano l’assessore regionale allo Sviluppo dell’entroterra Stefano Mai e il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana. “Finalmente – hanno aggiunto Mai e Piana – è stato sbloccato il finanziamento di parte statale, che segue un lungo e proficuo tra uffici regionali, Anci Liguria e sindaci del territorio imperiese. Regione Liguria destinerà parte dei fondi Psr dedicati ai Gal, alla Strategia di sviluppo della valle. Finanziare le attività agricole è cruciale per lo sviluppo di tutto l’entroterra. Si tratta di imprese che non solo contribuiscono all’economia della Valle Arroscia, ma consentono anche un’importantissima azione di mantenimento del territorio contro il rischio idrogeologico”.

“Al centro della Strategia, hanno precisato Mai e Piana, c’è anche il supporto all’escursionismo e ai prodotti tipici: “Grazie a questi fondi sarà possibile incentivare le attività legate all’escursionismo, sostenendo tutto il comparto del turismo verde che è in forte espansione. Tramite il mantenimento dei sentieri si potrà anche migliorare la gestione dei nostri boschi, in particolare nell’ottica di prevenzione degli incendi. Di grande rilievo sarà anche tutta l’azione di promozione dei nostri prodotti tipici”.

