Accordo di cooperazione tra CCIAA Riviere di Liguria e Nizza

Imperia / Nizza | È prossima la firma di un importante accordo di cooperazione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e la Camera di Commercio di Nizza Costa Azzurra. L’Accordo di Cooperazione sarà siglato venerdì 8 novembre a Imperia in occasione di OliOliva. In questi mesi i due enti hanno lavorato in modo congiunto per arrivare al comune obiettivo: innanzitutto l’approvazione da parte della Giunta camerale della bozza di accordo, avvenuta a luglio, poi una serie di incontri preliminari per arrivare appunto alla firma. Un primo momento di condivisione si è avuto il primo agosto presso la CCI di Nizza, presenti Enrico Lupi, vice-presidente vicario CCIA Riviere di Liguria e Daniela Ebano, responsabile servizio sviluppo progetti complessi poi, Daniel Sfecci, vice presidente CCI di Nizza, Franck Scarlatti, direttore sviluppo performance marketing e comunicazione con Marie Laure Mazeau, responsabIle conventionaments publics et ingenierie projets. Durante la riunione si sono concordati i contenuti dell’Accordo. Si è inoltre stabilito che l’Accordo di Cooperazione debba essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2019. Il documento sarà firmato sia ad Imperia sia a Nizza e vedrà il coinvolgimento delle componenti politiche e amministrative dei rispettivi territori.

Ma cosa promuove l’Accordo? “L’argomento su cui potrà iniziare la collaborazione tra le due istituzioni – spiega il vice presidente vicario della CCIAA Riviere di Liguria Enrico Lupi – sarà l’analisi delle possibilità di insediamento di attività produttive francesi nel Comune di Ventimiglia, con particolare riguardo alla zona franca urbana, all’area dell’ex autoporto e alle aree ferroviarie dismesse. A tal fine abbiamo incontrato il sindaco della città di confine per verificare la disponibilità e l’interesse dell’amministrazione a collaborare”.

Il sindaco Gaetano Scullino ha espresso interesse al progetto, l’amministrazione si è dunque impegnata a predisporre un apposito dossier relativo alla zona franca urbana, all’area dell’ex autoporto e delle aree ferroviarie dismesse, da mettere a disposizione delle due Camere di Commercio. Infine a settembre un ulteriore incontro tra le due realtà camerali ha appunto stabilito che l’Accordo di Cooperazione sarà siglato a Imperia in occasione di OliOliva: la data fissata è quella dell’8 novembre, firmerà l’Accordo per parte francese, come delegato dal Presidente, il Vice Daniel Sfecci.

Per divulgare i contenuti del programma è stato organizzato un incontro propedeutico con le associazioni di categoria, poiché sarà fondamentale il loro apporto per la sua realizzazione. Analoga iniziativa verrà svolta in territorio francese. Sarà presto stabilita la data prevista per la firma dell’Accordo in Francia. Le Camere di Commercio Riviere di Liguria e Nice Côte d’Azur rappresentano oltre 190mila imprese. L’obiettivo dell’Accordo è quello di collaborare a favore dello sviluppo economico comune del territorio e delle imprese.

Il protocollo di cooperazione si articola su tre aspetti fondamentali: rafforzamento dei sistemi di cooperazione; declinazione degli ambiti di cooperazione specifici volti a rafforzare la competitività e l’innovazione dell’economia locale; sviluppo di iniziative comuni. I due Enti camerali intendono quindi intensificare le loro collaborazioni nell’ambito della progettazione e della ricerca di progetti co-finanziati dai programmi di Cooperazione transfrontaliera. In particolare lavoreranno alla strutturazione di operazioni congiunte nell’ambito dello sviluppo e della progettazione di attività e dello studio del territorio in linea con le esigenze delle imprese e dei territori.

