Maggiordomo di quartiere, 3 sportelli nel savonese

Savona | Il progetto ‘Maggiordomo di quartiere’ avviato in via sperimentale la scorsa estate nella Città di Genova arriverà anche in provincia di Savona dove sono previsti 3 sportelli. Saranno finanziati, precisa il consigliere regionale Paolo Ardenti (Lega), dal “bando pubblico con uno stanziamento regionale di 403.000 euro dal Fondo Sociale Europeo”. Il bando è stato aperto il 24 ottobre scorso e si chiuderà il 6 dicembre prossimo. Riguarda il deposito dei progetti a cura dei soggetti che gestiranno il servizio : terzo settore, comuni, imprese private, fondazioni.

Acquista Oasis Promozione e-reader. Nuovo Kindle Oasis - Ora con tonalità della luce regolabile - Resistente all’acqua, 32 GB, Wi-Fi, Grafite

“Durante i mesi di attività – ha spiegato oggi Ardenti – due operatori selezionati e formati hanno mantenuto attivo il servizio per 50 giornate, per un equivalente di 600 ore, durante le quali hanno raccolto e consegnato 79 tra pacchi e buste, effettuato 56 interventi di semplice manutenzione, ricevuto 440 richieste d’informazioni, con una media di 21 anziani che ogni giorno si sono rivolti al ‘Maggiordomo’ per piccoli aiuti o anche chiedendo semplicemente un momento di ascolto. Nei tre mesi di attività sono state raggiunte complessivamente 644 persone”.

In promozione. Speciale addobbi di Natale: -15% di sconto + spedizione gratuita per ordini superiori a 40 euro.

“Il progetto mira a individuare e dare una risposta a piccole esigenze quotidiane di persone in momentanea difficoltà sociale (consegna della spesa, disbrigo di pratiche, accompagnamento, commissioni). Aiuti che possono trasformarsi in opportunità lavorativa per i liguri senza lavoro. I candidati ‘Maggiordomi di quartiere’ devono essere infatti maggiorenni, residenti in Liguria e disoccupati con un Isee inferiore a 20mila euro, che abbiano voglia di mettersi a disposizione a sostegno della socialità di un quartiere. I candidati verranno formati attraverso tirocini e work experience. Successivamente, potranno prendere servizio presso i punti di ascolto, dove forniranno il servizio di vicinato, raccogliendo le richieste dei cittadini”. “La partecipazione dei Comuni e degli enti locali non è obbligatoria, ma ritengo comunque che più le amministrazioni sul territorio saranno coinvolte e parteciperanno attivamente e più i risultati finali saranno importanti. A Genova, per esempio, la giunta Bucci ha messo a disposizione gli spazi per la postazione di riferimento” conclude Ardenti.

IN BREVE | Il progetto ‘Maggiordomo di quartiere’ avviato in via sperimentale la scorsa estate nella Città di Genova arriverà anche in provincia di Savona dove sono previsti 3 sportelli. Il bando è stato aperto il 24 ottobre scorso e si chiuderà il 6 dicembre prossimo. Ardenti: “Il progetto mira a individuare e dare una risposta a piccole esigenze quotidiane di persone in momentanea difficoltà sociale (consegna della spesa, disbrigo di pratiche, accompagnamento, commissioni). Aiuti che possono trasformarsi in opportunità lavorativa per i liguri senza lavoro”.

Acquista il biglietto Sabato 14 dicembre al Teatro Chiabrera di SAVONA "Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij con il Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta.