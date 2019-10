Infrastrutture, on. Vazio: “Toti e Giampedrone prendono in giro i liguri”

Genova / Roma | Le 11 richieste dell’assessore regionale Giampedrone per il miglioramento dell’autostrada A10 rivolte al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli secondo l’on. Franco Vazio (Pd), vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera, arrivano “fuori tempo massimo” in modi che “fanno davvero tenerezza”.

“Hanno avuto per oltre un anno Ministri e Sottosegretari leghisti e ‘amici’, hanno raccontato di sinergie e assonanze straordinarie con il passato Governo leghista e in 14 mesi il risultato è stato pari a zero” sostiene Vazio: “Ora che sono cambiati Ministri e Sottosegretari, che le elezioni regionali incombono e le loro poltrone traballano, mettono in mora chi solo da pochi giorni prova a dare risposta e soluzioni a questioni cui la Giunta Toti e il passato Governo non si sono mai realmente interessati. Ci occuperemo noi di questo, comprese tutte le altre sfide infrastrutturale perse e dimenticate da Toti e dalla sua Giunta”.

Le richieste avanzate per il tratto Savona-Ventimiglia sarebbero: 1) Realizzazione della barriera autostradale di Ventimiglia – Porta d’Italia già prevista dal ministero e ribadita dalla Regione; 2) Progettazione della strada in sponda destra del Torrente Roja a Ventimiglia; 3) Nuovo casello autostradale a Camporosso/Vallecrosia; 4) Progettazione dell’asta stradale tra Sanremo Foce e lo svincolo autostradale di Sanremo Ovest; 5) Viabilità di accesso allo svincolo stradale di San Lazzaro sulla Aurelia bis a Sanremo; 6) Realizzazione del completamento dello svincolo di San Martino sulla variante Aurelia a Sanremo, opera già prevista dal ministero e ribadita dalla Regione; 7) Potenziamento e messa in sicurezza della strada di accesso dallo svincolo di Arma di Taggia all’innesto con l’Aurelia bis; 8) Nuovo casello autostradale a Cipressa; 9) Realizzazione dell’adeguamento strutturale della strada a 4 corsie nei comuni di Vado Ligure, Quiliano e Savona; 10) Progettazione e realizzazione dello svincolo di Bossarino a Vado Ligure, opera già prevista dal ministero e ribadita dalla Regione; 11) Progettazione e realizzazione della rifunzionalizzazione e potenziamento dell’interconnessione tra A10 e A6.

“In queste ore – prosegue il parlamentare ligure – stiamo facendo una puntuale verifica con il Ministero e i Sottosegretari circa priorità e interventi dimenticati che da subito possono essere progettati e avviati. Entro la fine di novembre saranno in Liguria i membri del Governo che si occuperanno di questi temi per confrontarsi con i sindaci e i territori in un quadro profondamente mutato”.

“Pensare che gli amministratori e i cittadini siano importanti solo ogni 5 anni ed in prossimità delle elezioni è una cosa fa a pugni con l’intelligenza dei liguri. Ci sono territori, amministratori e sindaci che rincorrono da anni la Regione, il suo presidente e i suoi assessori per un confronto; questo vale per le Infrastrutture, vale per la Sanità e per tanto altro. Siamo Liguri, non siamo ‘fessi’” conclude l’on Vazio.

