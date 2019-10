Ant Albenga, ultimi Progetti di prevenzione oncologica 2019

Albenga | Ultimi Progetti di prevenzione oncologica 2019 per tiroide e mammella organizzati dalla Fondazione ANT Italia Onlus delegazione di Albenga. Le visite di prevenzione riguarderanno sia il controllo della tiroide, sono disponibili 60 visite gratuite, sia visite di prevenzione per i tumori mammari, disponibili 16 visite con ecografia per donne con età inferiore ai 45 anni.

Martedì 15 e mercoledì 16 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 visite per il controllo della tiroiode. Giovedì 17 ottobre dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 visite ed ecografie mammarie. I cittadini interessati potranno prenotare telefonicamente la propria visita, dalle 10.00 alle 12.00 al numero 342 7646010 durante i giorni feriali.

I controlli saranno effettuati presso gli studi medici della Clinica San Michele sita in Viale Pontelungo 79. La delegazione di Albenga ha potuto organizzare queste visite anche grazie al sostegno della Guardia di Finanza di Albenga, alla Coop Liguria, alle gelaterie artigianali “Festival Des Glaces”, “Cioccogelato” e “Gelatomania”, allo spettacolo dei i RomANTici e al patrocinio del Comune di Albenga. La Fondazione ANT Italia Onlus è presente in Liguria con l’unica delegazione avente sede in Via Roma 46 ad Albenga. L’obbiettivo principale della delegazione ingauna è quello di programmare visite di prevenzione oncologica.

