Elezioni regionali Liguria. I dati sull’affluenza alle urne: sotto il 50%, crollo a ponente (38%) e in forte calo anche nei comuni della provincia di Savona

Oggi, lunedì 28 ottobre, si sono concluse le votazioni alle ore 15. Il Ministero dell’Interno ha rilasciato i dati di affluenza alle urne tramite la piattaforma Eligendo, e si delinea un calo significativo dei votanti rispetto a quelli delle elezioni regionali del 2020.

In Liguria, l’affluenza è stata del 45,96%, rispetto al 53,42% delle regionali 2020. A Genova, i dati mostrano un’affluenza del 48,29%, in calo rispetto al 53,48% del 2020. La provincia di Imperia ha registrato un’affluenza del 38,1%, rispetto al 50,2% delle precedenti elezioni. A La Spezia, l’affluenza è stata del 47,23%, in confronto al 54,16% del 2020. Infine, a Savona, i votanti sono stati il 43,74%, rispetto al 55,1% delle elezioni regionali passate.

Gli elettori chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Liguria e 30 componenti dell’assemblea legislativa erano 1.348.601 (e146.614 residenti all’estero). Di questi, 653.064 sono elettori della Città metropolitana di Genova, 161.132 della Provincia di Imperia, 170.806 della Provincia della Spezia, 216.985 della Provincia di Savona.

Affluenza alle urne Circoscrizione elettorale Savona

In calo e sotto il 50% in queste elezioni regionali in Liguria, l’affluenza dei votanti anche nei comuni della circoscrizione della provincia di Savona, confrontata con i dati delle elezioni del 2020. A livello provinciale, l’affluenza è stata del 43,74%, in calo rispetto al 55,1% delle precedenti elezioni.

Nel comune di Alassio, l’affluenza è scesa al 41,55%, rispetto al 50,69% del 2020. Albenga ha registrato un’affluenza del 46,49%, mentre nel 2020 era del 57,35%. Albisola Superiore ha visto un calo al 48,97% dal precedente 52,68%, e Albissola Marina ha registrato un’affluenza del 53,02%, in calo dal 60,96%.

Altare ha avuto un’affluenza del 32,07%, rispetto al 50,56% del 2020. In Andora, l’affluenza è stata del 43,66%, in calo dal 58,53%. Arnasco ha registrato il 46,03% rispetto al 56,16% precedente, mentre Balestrino si è fermato al 37,12%, in calo dal 46,71%.

A Bardineto, l’affluenza è stata del 37,42%, rispetto al 49,79% del 2020. Bergeggi ha visto un calo al 54,2% dal 66,36%. Boissano ha registrato un’affluenza del 45,66%, mentre nel 2020 era del 60,41%. Borghetto Santo Spirito ha avuto un’affluenza del 39,76% rispetto al 50,06% precedente.

In Borgio Verezzi, l’affluenza è stata del 43,23%, in calo dal 52,85%. Bormida ha visto un calo significativo al 22,59% dal 37,68%. Cairo Montenotte ha registrato un’affluenza del 34,78%, rispetto al 54,69% del 2020. Calice Ligure ha avuto un’affluenza del 41,46%, rispetto al 51,22% precedente.

Calizzano ha visto un calo al 35,71% dal 49,69%. Carcare ha registrato un’affluenza del 43,69%, in calo dal 58,48%. Casanova Lerrone ha avuto un’affluenza del 38,35%, rispetto al 52,81% del 2020. Castelbianco ha registrato un’affluenza del 45,24%, rispetto al 55,36% precedente.

Nel comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, l’affluenza è stata del 46,84%, rispetto al 49,1% del 2020. Celle Ligure ha visto un calo al 50,84% dal 59,35%. Cengio ha registrato un’affluenza del 44,77%, mentre nel 2020 era del 55,07%. Ceriale ha avuto un’affluenza del 41,83% rispetto al 54,4% precedente.

A Cisano sul Neva, l’affluenza è stata del 56%, in calo dal 64,58%. Cosseria ha visto un calo al 42,67% dal 53,26%. Dego ha registrato un’affluenza del 24,23%, rispetto al 38,74% del 2020. Erli ha avuto un’affluenza del 33,22%, rispetto al 40,65% precedente.

Finale Ligure ha visto un calo al 42,71% dal 52,59%. Garlenda ha registrato un’affluenza del 41,15%, mentre nel 2020 era del 56,7%. Giustenice ha avuto un’affluenza del 47,47%, rispetto al 61,37% precedente. Giusvalla ha registrato un’affluenza del 16,37%, rispetto al 21,55% del 2020.

Laigueglia ha visto un calo al 38,46% dal 53,35%. Loano ha registrato un’affluenza del 43,58%, in calo dal 54,72%. Magliolo ha avuto un’affluenza del 37,55%, rispetto al 49,27% del 2020. Mallare ha registrato un’affluenza del 32,44%, rispetto al 49,87% precedente.

Massimino ha visto un calo al 51,96% dal 61,7%. Millesimo ha registrato un’affluenza del 42,07%, mentre nel 2020 era del 68,96%. Mioglia ha avuto un’affluenza del 31,44%, rispetto al 41% precedente. Murialdo ha registrato un’affluenza del 35,94%, rispetto al 58,67% del 2020.

Nasino ha visto un calo al 31,93% dal 37,45%. Noli ha registrato un’affluenza del 42,27%, in calo dal 52,75%. Onzo ha avuto un’affluenza del 59,66%, rispetto al 69,19% del 2020. Orco Feglino ha registrato un’affluenza del 38,47%, rispetto al 50,69% precedente.

Ortovero ha visto un calo al 47,29% dal 61,79%. Osiglia ha registrato un’affluenza del 23,9%, mentre nel 2020 era del 35,88%. Pallare ha avuto un’affluenza del 33,89%, rispetto al 50,31% precedente. Piana Crixia ha registrato un’affluenza del 27,8%, rispetto al 46,8% del 2020.

Pietra Ligure ha visto un calo al 41,37% dal 53,3%. Plodio ha registrato un’affluenza del 48,02%, in calo dal 66,61%. Pontinvrea ha avuto un’affluenza del 46,06%, rispetto al 50,17% del 2020. Quiliano ha registrato un’affluenza del 46,47%, rispetto al 57,17% precedente.

Rialto ha visto un calo al 31,1% dal 38,68%. Roccavignale ha registrato un’affluenza del 35,99%, mentre nel 2020 era del 50,51%. Sassello ha avuto un’affluenza del 34,24%, rispetto al 43,05% precedente. Savona città ha registrato un’affluenza del 46,71%, rispetto al 56,1% del 2020.

A Spotorno, l’affluenza è stata del 44,45%, in calo dal 56%. Stella ha visto un calo al 41,92% dal 53,54%. Stellanello ha registrato un’affluenza del 40,61%, rispetto al 54,87% precedente. Testico ha avuto un’affluenza del 58,16%, rispetto al 63,31% del 2020.

Toirano ha visto un calo al 45,11% dal 59,56%. Tovo San Giacomo ha registrato un’affluenza del 46,49%, mentre nel 2020 era del 59,13%. Urbe ha avuto un’affluenza del 37,06%, rispetto al 48,3% precedente. Vado Ligure ha registrato un’affluenza del 44,63%, rispetto al 57,96% del 2020.

Varazze ha visto un calo al 46,26% dal 55,47%. Vendone ha registrato un’affluenza del 50,31%, rispetto al 64,99% precedente. Vezzi Portio ha avuto un’affluenza del 41,07%, rispetto al 51,4% del 2020. Villanova d’Albenga ha registrato un’affluenza del 48,15%, rispetto al 65,87% precedente. Infine, Zuccarello ha visto un calo al 49,21% dal 65,15%.

EN. Today, Monday, October 28, voting ended at 3 PM. The Ministry of the Interior released turnout data via the Eligendo platform, showing a decline from the 2020 regional elections. In Liguria, turnout was 45.96% compared to 53.42% in 2020. In Genoa, voters were 48.29%, down from 53.48%. The province of Imperia had a turnout of 38.1% versus 50.2% previously. In La Spezia, it was 47.23% compared to 54.16%. Finally, in Savona, turnout was 43.74% against 55.1% in the last regional elections.

ES. Hoy, lunes 28 de octubre, las votaciones terminaron a las 15:00. El Ministerio del Interior publicó los datos de participación en la plataforma Eligendo, mostrando una disminución respecto a las elecciones regionales de 2020. En Liguria, la participación fue del 45,96% frente al 53,42% de 2020. En Génova, los votantes fueron el 48,29%, bajando del 53,48%. La provincia de Imperia tuvo una participación del 38,1% frente al 50,2% anterior. En La Spezia, fue del 47,23% frente al 54,16%. Finalmente, en Savona, la participación fue del 43,74% frente al 55,1% en las últimas regionales.

FR. Aujourd’hui, lundi 28 octobre, les votes se sont terminés à 15h. Le Ministère de l’Intérieur a publié les données de participation via la plateforme Eligendo, montrant une baisse par rapport aux élections régionales de 2020. En Ligurie, la participation était de 45,96% contre 53,42% en 2020. À Gênes, les votants étaient 48,29%, en baisse par rapport à 53,48%. La province de Imperia a vu une participation de 38,1% contre 50,2% précédemment. À La Spezia, elle était de 47,23% contre 54,16%. Enfin, à Savone, la participation était de 43,74% contre 55,1% lors des dernières régionales.

