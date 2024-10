Albenga, in punta di spada a Le Serre Village con il Club Scherma Le Torri

Oggi, al Le Serre Village di Albenga, si è tenuto un evento organizzato dal Club Scherma Le Torri dell’U.S. Villanovese ASD, offrendo a giovani e adulti l’opportunità di assistere a esibizioni e sperimentare in prima persona la scherma. Utilizzando spade e maschere di plastica, i partecipanti hanno potuto provare l’esperienza di stare in pedana.

Serena Pestarino, direttrice del Centro Commerciale Le Serre di Albenga del gruppo Coop Liguria, ha dichiarato: “Diamo in rotazione i nostri spazi ad organizzazioni e associazioni di ogni settore che gravitano sul nostro territorio”. Pestarino ha sottolineato come, grazie al club nato da pochi mesi, lo sport sia stato il protagonista della giornata. Molti bambini hanno potuto sperimentare la scherma grazie alla guida della Maestra Iliana Duarte.

A tutti i partecipanti è stata data l’opportunità di partecipare a due prove gratuite nella palestra a Cisano sul Neva, dove il Club Scherma Le Torri dell’U.S. Villanovese offre corsi per bambini e adulti.

EN. Today, at Le Serre Village in Albenga, the Club Scherma Le Torri of U.S. Villanovese ASD organized an event that allowed young people and adults to watch fencing exhibitions and try it themselves. Using plastic swords and masks, participants experienced the thrill of being on the piste. Serena Pestarino, director of the Le Serre Shopping Center in Albenga of the Coop Liguria group, highlighted the importance of offering spaces to various local organizations. Thanks to the guidance of Maestra Iliana Duarte, many children were able to try this sport. Additionally, participants were offered the chance to have two free trials at the gym in Cisano sul Neva, where the club organizes courses for all ages.

ES. Hoy, en el Le Serre Village de Albenga, el Club de Esgrima Le Torri del U.S. Villanovese ASD organizó un evento que permitió a jóvenes y adultos presenciar exhibiciones de esgrima y probarla ellos mismos. Utilizando espadas y máscaras de plástico, los participantes experimentaron la emoción de estar en la pista. Serena Pestarino, directora del Centro Comercial Le Serre de Albenga del grupo Coop Liguria, destacó la importancia de ofrecer espacios a diversas organizaciones locales. Gracias a la guía de la Maestra Iliana Duarte, muchos niños pudieron probar este deporte. Además, se ofreció a los participantes la oportunidad de realizar dos pruebas gratuitas en el gimnasio en Cisano sul Neva, donde el club organiza cursos para todas las edades.

FR. Aujourd’hui, au Le Serre Village d’Albenga, le Club d’Escrime Le Torri de l’U.S. Villanovese ASD a organisé un événement permettant aux jeunes et aux adultes d’assister à des démonstrations d’escrime et de l’essayer eux-mêmes. En utilisant des épées et des masques en plastique, les participants ont vécu l’émotion d’être sur la piste. Serena Pestarino, directrice du Centre Commercial Le Serre d’Albenga du groupe Coop Liguria, a souligné l’importance d’offrir des espaces à diverses organisations locales. Grâce à la guidance de la Maestra Iliana Duarte, de nombreux enfants ont pu essayer ce sport. De plus, les participants ont eu la possibilité de faire deux essais gratuits au gymnase de Cisano sul Neva, où le club organise des cours pour tous les âges.