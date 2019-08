Albenga, applausi per il concerto di Pampararo pro Kronos (foto)

di Claudio Almanzi – Albenga. È stato un vero successo il concerto di Riccardo Pampararo (in piazza Trincheri), che ha anche ricevuto i complimenti del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. Ad organizzare la serata musicale del veterinario musicista calicese è stato uno dei più attivi sodalizi di volontariato del Comprensorio ingauno: si tratta dell’Accademia Kronos che si occupa della salvaguardia dell’ambiente e degli animali. A presentare il musicista e le attività della Kronos è stato il noto attore albengenese Mario Mesiano, presidente e Direttore Artistico dell’Associazione Culturale Teatro Ingaunia.

Ancora una volta Pampararo con la sua bravura ha offerto una serata davvero speciale agli albenganesi ed ai turisti che hanno avuto la fortuna di assistere all’evento. Anche in questa occasione infatti il suo programma è stato davvero singolare per un chitarrista classico perchè ha spaziato dai classici fino alla musica jazz e rock. Il dottor Pampararo, che si è diplomato a pieni voti in chitarra classica, presso il Conservatorio Paganini di La Spezia, sotto la guida del Maestro savonese Pino Briasco, svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche, ottenendo sempre vivo apprezzamento da parte del pubblico e della critica per la tecnica, la bellezza, la forza del suono e la sensibilità musicale. I suoi autori preferiti sono Paganini, Albeniz, Carulli, De Falla, Granados, Pernambuco, Segovia, Piazzolla, Brouwner, Led Zeppelin, Bach, Cutting, Simon&Garfunkel, Myers, Webber, Beatles e Nicola Piovani.

I suoi concerti sono caratterizzati da continui passaggi dall’antico al moderno, dal Vecchio al Nuovo Continente. Pampararo si dimostra sempre un raffinato interprete, un sorprendente arrangiatore, un delicato esecutore. La serata è servita a raccogliere fondi a favore della Kronos: “Crediamo- ha detto Alberto Briatore -che in tutta la provincia di Savona e nel basso Piemonte non ci sia proprietario di un animale da compagnia che non conosca il dottor Pampararo di Calice Ligure. Affermato veterinario che unisce la passione per il suo lavoro con quella per la musica. Lo ringraziamo per la generosità che dimostra mettendo a disposizione le sue doti musicali per una buona causa e ringraziamo anche Aldo ed Emy della gelateria Perleco di Alassio, che hanno fatto la loro parte offrendo assaggi di Marijanita al pubblico presente”.