Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Loano: il Luogoten. Carta Luigi nominato segretario

Loano. Il Luogotente Luigi Carta è stato nominato segretario dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Loano. Il 12 maggio scorso è stato l’ultimo giorno di servizio di Luigi Carta, luogotenente carica speciale comandante della stazione dei Carabinieri di Loano, dove ha prestato servizio dal dicembre 1986, ricoprendo l’incarico di comandante dal 1993 al 2019. Già negli ultimi mesi del servizio attivo Carta aveva già presentato la domanda per iscriversi all’Associazione Nazionale Carabinieri, chiedendo di inquadrarsi nella Sezione di Loano. Una volta formalizzata l’iscrizione il Presidente della Sezione A.N.C. di Loano, c.re aus. Fulvio Panizza, ha assegnato al Luogoten. Carta il ruolo di segretario della Sezione precisando che: “E’ molto bella questa continuità tra il servizio attivo e la pensione, segno di un attaccamento profondo ai valori dell’Arma dei Carabinieri. Carta si è inserito nella Sezione in modo entusiasta e propositivo. Abbiamo acquisito un valore aggiunto che deve essere valorizzato con un incarico di rilievo”.

La Sezione di Loano infatti, con la sotto sezione di Borghetto S.Spirito, oltre all’attività sociale nei confronti degli iscritti svolge servizi in convenzione per gli enti pubblici e si occupa di beneficenza e di protezione civile. La Sezione è parte del Nucleo di Volontariato di Protezione Civile “Liguria” dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i suoi volontari sono stati impiegati nelle diverse emergenze nazionali come terremoti, alluvioni e per la tragedia del Ponte Morandi di Genova. Numerosi messaggi di benvenuto sono pervenuti dai Soci e dalle Sezioni A.N.C. del comprensorio.