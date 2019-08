“Ceriale Cinema 2019”: prima edizione per la rassegna di film a Peagna

Ceriale. Una location suggestiva, un palco scenografico tipico del piccolo borgo dell’entroterra ligure: questi gli ingredienti della rassegna cinematografica “Ceriale Cinema 2019”, che ha preso il via lunedì scorso al teatro “C. Vacca” di Peagna, frazione di Ceriale. La speciale rassegna di film d’autore organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con l’associazione “OK Ceriale” e la biblioteca comunale “Agostino Sasso”. Questa prima edizione è dedicata al regista loanese Giorgio Molteni ed ai suoi film girati quasi esclusivamente nei nostri territori.

“Una iniziativa che speriamo trovi ampio consenso, la consideriamo una sorta di edizione numero zero, con l’obiettivo di ripeterla e ampliarla ancora in futuro: una sperimentazione che auspichiamo gradita, con film girati nel territorio savonese” ha affermato il sindaco Luigi Romano nel presentare un’altra manifestazione inserita nella programmazione estiva promossa dall’amministrazione comunale per l’estate 2019. Il tema della rassegna è, appunto, la “location Liguria” dei film del regista Giorgio Molteni. Dopo la prima serata inaugurale, lunedì prossimo si svolgerà la proiezione: “Il ritorno del grande amico”, a seguire lunedì 12 agosto sarà la volta di “Terra Rossa” e infine, lunedì 19 agosto, “Oggetti Smarriti”. Le serate sono introdotte da una presentazione dello sceneggiatore Davide Aicardi e dell’autore Joe Vignola. La rassegna è a ingresso libero.