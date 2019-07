Albenga: Cena Medievale in Piazza San Michele

Albenga. “Cena Medievale” questa sera, martedì 30 luglio, in Piazza San Michele con la presenza del gruppo storico-medioevale dei Giullari del Carretto che intratterranno grandi e piccini. “Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e per l’Amministrazione che ringraziano tutti gli sponsor, coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa serata e i volontari il cui apporto è, come sempre, indispensabile”. Info e prenotazioni: ad Albenga presso Caffè letterario i Giardinetti in Piazza del Popolo, Silvana idee per la casa in via Medaglie d’Oro, Pelletteria Bona in via Bernardo Ricci, Intimamente in piazza IV Novembre, Pasticceria Bertola in via Luigi Einaudi a Vadino; ad Alassio presso; Casa del Disco in via Vittorio Veneto.

Ultimo aggiornamento: 30 Luglio 2019 alle 9:12