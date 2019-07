Albenga comune virtuoso per la differenziata: non dovrà pagare il contributo alla Regione per la gestione dei rifiuti

Albenga. Novità nella raccolta rifiuti: da lunedì partiranno i lavori per la realizzazione dell’isola ecologica interrata all’angolo tra via Patrioti e via dei Mille, partirà inoltre il lavaggio completo dei cassonetti.Intanto, Albenga ha raggiunto un risultato importante: quest’anno non dovrà infatti pagare alla Regione il contributo per la gestione dei rifiuti determinato sulla base dei risultati di riciclaggio raggiunti nel 2018, avendo ottenuto ottimi risultati in questo ambito. Il contributo per il sistema gestionale dei rifiuti è stabilito dalla Legge Regionale n.20/2015. Sulla base di questa i comuni che non raggiungono gli obiettivi di riciclaggio fissati devono pagare un importo che viene stabilito sulla base della percentuale di differenziata raggiunta (la ratio della norma è quella di incentivare i comuni sulla strada della raccolta differenziata arrivando ad azzerare il gettito dell’onere e destinare intanto i proventi derivanti dalla riscossione al finanziamento di nuovi programmi comunali sul tema).

I dati raggiunti da Albenga nella differenziata

Carta: 72,52%

Frazione organica: 71,76%

Legno: 90,80%

Metalli: 67,79%

Plastica: 48,73%

Vetro: 92,60%

“Non si tratta del solo risultato raggiunto dalla Città delle Torri, infatti, da lunedì partirà la pulizia di tutti i cassonetti presenti sul territorio urbano e i lavori per la realizzazione della seconda isola ecologica interrata (dopo quella in Viale Liguria) che sorgerà all’angolo tra Via Patrioti e Via dei Mille”. Afferma l’assessore Gianni Pollio: “Sono arrivato da poco, ma mi sto adoperando per migliorare sempre più il servizio. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti fino ad ora, ma sicuramente non rimarremo fermi, anzi continueremo questo percorso di concerto con i nostri concittadini. Tante le novità in arrivo e presto ne daremo ampia comunicazione”: “Da un anno – commenta il sindaco Riccardo Tomatis – la situazione della pulizia della città e del conferimento dei rifiuti ad Albenga è migliorato notevolmente e questo è sotto gli occhi di tutti. La nostra volontà è quella di migliorare ancora di più il servizio e renderlo sempre più comodo e fruibile da parte dei cittadini.”