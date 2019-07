MSD Animal Health, donazione all’Associazione Ambulanze Veterinarie Italia

Savona / Milano. MSD Animal Health ha deciso di sostenere l’Associazione Ambulanze Veterinarie Italia Onlus con l’acquisto di una nuova ambulanza veterinaria con un contributo complessivo di 10.000 euro. Per aiutare la ONLUS e tutti gli animali bisognosi di cure, MSD Animal Health ha sovvenzionato l’acquisto di una nuova ambulanza dedicata proprio al trasporto degli amici a 4 zampe. Il nuovo mezzo permetterà all’Associazione di ampliare il proprio operato sul territorio, che ad oggi serve 3 regioni (Piemonte, Liguria e Lombardia) e 5 provincie (Varese, Novara, Torino – con 2 sedi, Asti, Savona/Albenga con avamposto a Carcare), 24h su 24 e 7 giorni su 7, grazie all’operato di oltre 60 volontari.

Dal 2014, l’Associazione si impegna a garantire ad ogni animale un primo soccorso salvavita e il trasporto alla più vicina struttura veterinaria disponibile con automezzi attrezzati e personale volontario addestrato alle emergenze sanitarie. Il parco macchine di Ambulanze Veterinarie Italia Onlus è composto da diversi mezzi di trasporto: 4 automediche, 7 ambulanze precedentemente utilizzate per gli umani completamente riadattate per accogliere i pazienti a 4 zampe, rimorchi per il trasporto di animali il cui peso supera i 100kg e da oggi una nuova ambulanza che porta la firma di MSD Animal Health. “Per noi di MSD Animal Health, supportare il progetto di Ambulanze Veterinarie Italia Onlus significa contribuire a sostenere lo sviluppo di una cultura responsabile sul territorio – dichiara Paolo Sani, Amministratore Delegato di MSD Animal Health – Una cultura che identifica gli amici a 4 zampe come membri della famiglia e il Medico Veterinario come figura di riferimento per la loro salute e il loro benessere. E questo, coerentemente con il nostro approccio ‘One Health’, che riconosce quanto la nostra salute di ‘umani’ sia strettamente connessa con quella di animali e ambiente”.

Gianmarino Dotti, Presidente Ambulanze Veterinarie Italia Onlus ha commentato: “È giusto che tutti gli animali abbiano la possibilità di ricevere un trasporto rapido e sicuro in caso di necessità. I medici veterinari con cui lavoriamo ogni giorno sono contenti del nostro servizio di supporto e il fatto che MSD Animal Health abbia voluto sostenere la nostra associazione è motivo di orgoglio e ci ripaga tutto il lavoro fatto sul territorio dai nostri volontari. Continueremo ad implementare il nostro servizio, allargando il nostro raggio di azione: grazie a questa donazione, siamo più consapevoli della concretezza e della potenzialità del nostro progetto”.