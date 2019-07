Col Campo Sole di Alassio “Tuffati a Donare” al Wow Acquapark

Alassio. Cavalcando l’onda del successo della manifestazione “Tuffati a donare”, organizzata da Avis Regione Liguria, Avis Alassio con il patrocinio degli assessorati alle Politiche Scolastiche e al Volontariato organizza “un’intera giornata al WOW Acquapark dedicata ai bimbi del campo sole di Alassio per veicolare a genitori e parenti dei piccoli ospiti della struttura comunale il forte messaggio dell’importanza del donare il proprio sangue”.



Mercoledì 24 luglio gli ospiti del Campo Sole alassino vivranno una splendida giornata al Wow Acquapark di Laigueglia, il parco acquatico di gonfiabili nel cuore della Baia del Sole. La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare le famiglie all’importante gesto della donazione del sangue, in particolar modo nel periodo estivo in cui la carenza di sangue si fa particolarmente sentire. “Il sistema sanitario non si può reggere senza scorte adeguate di sangue – spiegano gli Assessori Fabio Macheda e Patrizia Mordente, coinvolti nell’iniziativa – l’Avis svolge in questo senso un ruolo fondamentale e prezioso e questa iniziativa, alla sua seconda edizione è un ottimo veicolo per diffondere il verbo della donazione”