Sotto l’Archetto, “Pecunia non olet”: incontro con Alessandro Da Rold

Andora. Sotto l’Archetto: alla rassegna estiva di presentazioni e incontri con l’autore, in piazza Santa Rita (parco degli Aviatori) lunedì 22 luglio alle 21.15 sarà ospite il giornalista Alessandro Da Rold – cronista di giudiziaria, economia e politica, firma di Lettera43, Linkiesta e La Verità – che presenterà il suo libro “Pecunia non olet – La Mafia nell’industria pubblica. Il caso Finmeccanica” (2019, Casa Editrice Chiarelettere), intervistato da Cristiano Bosco. L’evento è realizzato con la collaborazione della libreria La Feltrinelli Point Savona e il MoMart GuestHouse. La rassegna “Sotto l’Archetto”, in programma a luglio e agosto, è frutto della collaborazione tra Mway Communication & Events di Mattia Righello e Comune di Andora, con la direzione artistica del giornalista Cristiano Bosco; nata nel 2014 e giunta quest’anno alla sua sesta edizione. (effe)

Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2019 alle 10:07