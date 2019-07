Tante regate nel fine settimana in riviera

di Paolo Almanzi – Albenga / Laigueglia. Sono tante le occasioni per gli appassionati della vela per seguire regate, gare ed eventi in questo fine settimana in Liguria ed in particolare nella Riviera di Ponente.

A Laigueglia domani Laser e 420 in acqua per il Trofeo Springhetti. La manifestazione è organizzata dall’ASD Aquilia. Ad Andora, sempre domani, è in programma una gara velica legata a San Colombano. Si tratta della Combanus’s Race – Gallinara x2 xtutti – Memorial Rudy Barra che vedrà in acqua una flotta formata da imbarcazioni che regateranno nelle classi ORC e IRC. Ad organizzare l’evento è il Circolo Nautico Andora. A Ceriale domenica si svolgerà il tradizionale appuntamento velico di luglio: “Cerialevela” che vedrà impegnate le classi Optimist, L’Equipe e 420. Ad organizzare l’ evento è la Lega Navale Italiana di Ceriale.

A Bordighera sabato è in programma il Trofeo Montecarlo – Coppa A. Becagli, riservato alla classe Optimist ed organizzato dal Circolo Nautico Bordighera. A Savona grande attesa per il Trofeo Isole di notte che vedrà impegnate sabato e domenica le classi ORC, Gran Crociera e libera. In contemporanea si svolgerà anche la classica veleggiata di luglio. Ad organizzare gli eventi è il Savona YC.

A Genova-Voltri domenica si svolgerà la seconda prova del Campionato Intercircoli Derive. In acqua potranno scendere tutte le derive. L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico Ugo Costaguta, dal Circolo Velico Arenzano e dal Circolo Velico Cogoleto. A Levanto domenica saranno in gara diverse classi veliche. Nella acque antistanti Levanto si svolgeranno le Regate zonali per le classi 470,420, Laser Standard e classe Libera. La manifestazione è organizzata dal Club Velico Levanto.