Ospedali di Albenga e Cairo, Tar annulla assegnazione ai privati; commenti e polemiche, Viale: “mantengo impegno riapertura dei pronto soccorso”

Albenga / Genova. Guazzabuglio sanitario senza fine in Regione Liguria per le gare di assegnazione ai privati della gestione degli Ospedali di Albenga e Cairo: il Tar Liguria ha infatti accolto il ricorso del Policlinico di Monza che contestava l’affidamento del servizio all’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi (Gruppo San Donato). In attesa che vengano rese pubbliche le motivazioni della sentenza, secondo la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale si tratterebbe solo di un errore procedurale e quindi non sarà necessaria una nuova gara: “Ci adegueremo alle indicazioni del Tribunale, si tratta di una questione tecnica e di procedura. Occorre attendere le motivazioni ma da una prima lettura del dispositivo della sentenza si tratta di errore procedurale che non comporta la necessità di rifare l’intera gara. Il percorso va avanti: riapriremo i pronto soccorso di Cairo e Albenga e salveremo i due ospedali. Questo è l’impegno che mantengo” conclude l’assessore.

“Ennesimo pasticcio del tandem Viale-Locatelli sul tema della sanità ligure” accusa il Gruppo Pd in Regione Liguria: “Che ci fossero dei punti oscuri in questa privatizzazione in salsa ligure l’avevamo capito sin dall’inizio, in particolare in relazione ai temi della programmazione e di un effettivo controllo pubblico. Per farci un’idea più ponderata della vicenda, però, aspetteremo di leggere le motivazioni della sentenza. Nel frattempo sarebbe bene riaprire il dibattito su come valorizzare al meglio la funzione pubblica nella sanità ligure, senza svendere i suoi asset”. “Siamo di fronte all’ennesimo viatico per la quarta illegittima conferma di Locatelli a commissario straordinario di Alisa e sappiamo che la confusione che deriverà da questa situazione non farà altro che lasciare in un limbo gli ospedali di Cairo e Albenga, aumentando ulteriormente le fughe sanitarie. Bisogna prendere una decisone in tempi brevi. Nel frattempo la Regione ripristini subito ad Albenga e Cairo i servizi territoriali, che sono stati ridimensionati in attesa dell’assegnazione. L’assessore Viale riferisca in Consiglio regionale” concludono i consiglierei del Pd.

“Fermare quest’operazione è, oltre che giusto, un atto dovuto verso tutti i contribuenti e lo stesso sistema sanitario pubblico” dichiarano la capogruppo regionale Alice Salvatore e il consigliere regionale Andrea Melis: “Gli atti di gara, su ricorso di uno dei concorrenti non aggiudicatario, è stata annullata dal TAR, dal quale si attendono le motivazioni, ma è già significativo di come l’intera operazione stia danneggiando gli ospedali coinvolti e dimostri la scarsa competenza della Giunta regionale, tra leggi cartello impugnate e gare come questa o come quella del servizio di elisoccorso, per rimanere in tema sanitario, anch’essa messa a gara e tutt’ora ferma nei meandri dei contenziosi”. “Vitale mantenere la gestione pubblica” – aggiunge Melis – “Di contro, questo percorso avviato dalla giunta Toti, è un virus che se non circoscritto si potrebbe estendere a qualunque ospedale che dovesse avere un bilancio economico negativo, dando così la giustificazione per metterlo a gara: è facile fare un piano sociosanitario che non valorizza opportunamente l’ospedale con le giuste prestazioni e il gioco è fatto. In più, avendo un budget di spesa per prestazioni, accadrà che gli utenti di questi ospedali, quando il privato raggiunge il tetto di spesa, verranno dirottati fuori regione. Immagino il pronto soccorso gestito a Cairo o Albenga o Bordighera da un gruppo privato che, accettati i pazienti, suggerirà visite o interventi presso specialisti fuori regioni, aumentando la mobilità e i costi per il servizio sanitario regionale”.

“Il dato sulla mobilità passiva era già allarmante a gennaio, quando abbiamo ricevuto una risposta quanto mai fumosa alla nostra interrogazione scritta, da una giunta che si arrampica sugli specchi – rincara la dose la collega Salvatore. – In sintesi, la Liguria spende oltre 60 milioni di euro l’anno per pagare le cure ai liguri che si rivolgono agli ospedali o alle cliniche private convenzionate di altre regioni. Il trend continua a essere negativo e da Viale, Toti e Locatelli non arrivano soluzioni, bensì privatizzazioni che vanno ad aggravare ulteriormente il problema. Accogliamo con favore l’annullamento dell’intero procedimento: questa politica sanitaria che affossa il pubblico e predilige il privato sta sgretolando il servizio sociosanitario ligure e a pagarne le spese, non solo quelle figurative, siamo sempre noi cittadini.” (effe)