Liguria: Stato di emergenza climatica e ambientale

Savona / Genova. E stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta ligure a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale riconoscendo le responsabilità storiche del cambiamento climatico; ad attivare ogni possibile contributo per contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi e fissare l’obbiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas climalteranti entro il 2030, a dare massima priorità al contrasto al cambiamento climatico nell’agenda dell’amministrazione regionale; a garantire che le misure di contrasto e mitigazione vengano implementate secondo il principio di giustizia climatica; a invitare tutte le istituzioni territoriali, a partire dai Comuni fino al Governo, a varare analoghi provvedimenti; a progettare una riconversione ecologica dell’economia a partire da un radicale mutamento nella produzione e negli usi dell’energia in grado di coniugare traguardi di sviluppo sostenibile e di giustizia sociale senza pregiudicare i cicli naturali e, infine, a richiedere l’esclusione dal “patto di stabilità” delle spese di Regioni e Enti locali per la riduzione delle emissioni e all’adattamento al cambiamento climatico soprattutto per le risorse finalizzate al risparmio energetico, allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico.

“La Liguria dichiara lo stato di emergenza climatica, approvando all’unanimità, questa mattina in Consiglio regionale, l’ordine del giorno scritto insieme ai giovani di Fridays For Future. Siamo la seconda Regione italiana a farlo: la prima è stata la Toscana, mentre tra le grande città spicca il nome del Comune di Milano” commenta il consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Ambiente Luca Garibaldi, a margine della seduta odierna dell’assemblea legislativa ligure. “La dichiarazione dello stato di emergenza climatico – spiega il capogruppo del Pd ligure Giovanni Lunardon – è un atto politico di grande rilievo che segna la definitiva presa di coscienza, anche da parte di istituzioni del territorio come la Regione, della necessità di un rapido e definitivo cambio di rotta nelle azioni per ridurre sensibilmente i fattori clima-alteranti. Ci impegneremo come gruppo alla ripresa dei lavori istituzionali, dopo la pausa estiva, per promuovere una mozione che contenga impegni seri e vincolanti per la Regione Liguria, coerenti con l’atto votato oggi e in grado di darvi compiuta attuazione. Sul clima non sono più accettabili né rinvii né compromessi al ribasso. A nessun livello”.

L’ordine del giorno di oggi, spiegano i due consiglieri regionali del Pd, nasce dalla grande mobilitazione del 12 marzo scorso, che ha interessato tutto il pianeta. Tra i punti più importanti del documento spiccano la gestione sostenibile delle risorse naturali, la riduzione dei consumi energetici, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai mutamenti climatici, ma anche la prevenzione e la gestione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico in atto, anche attraverso il panel ‘Liguria 2030’ per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 Onu. Ma se la dichiarazione di emergenza approvata oggi è un passo necessario, adesso, concludono Lunardon e Garibaldi “serve un piano per la transizione ecologica della nostra regione. Sostenibilità ambientale, sociale e giustizia climatica sono le condizioni necessarie per garantire alle nuove generazione un pianeta in cui vivere”.

“Accantonati, per ulteriori approfondimenti, due punti contenuti nel documento di ‘Fridays for Future’, per i quali il M5S si era battuto” precisano i consiglieri pentastellati: “il recepimento della direttiva COM/2018/340 relativa all’eliminazione della plastica monouso prima del 2021, da ritenersi incompatibile con lo stato di emergenza climatica e ambientale, in particolare da attuarsi per la stagione estiva 2019, ormai iniziata, per i lidi e gli stabilimenti balneari; vietare, nei maggiori porti della Regione, l’uso di carburanti inquinanti, aumentando le sanzioni per chi contravviene e incentivando l’elettrificazione delle banchine dei porti”.

“Come M5S abbiamo poi proposto un’integrazione che mira ad arginare il fenomeno dello ‘sprawl’ urbano sul territorio regionale, fermando cioè il consumo di territorio, l’edificazione selvaggia e incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico locale, potenziando lo stesso in un’ottica di mobilità sostenibile. Auspichiamo – dichiarano infine all’unanimità i consiglieri pentastellati – che tutte le forze politiche e il Governo regionale possano al più presto trovare piena convergenza anche su questi punti, su cui ben vengano gli approfondimenti ma sui quali dobbiamo agire con celerità”.