Albenga, 2 milioni e 259 mila euro per messa in sicurezza del rio Fasceo; soddisfazione Confagricoltura Liguria e Savona

Albenga. Confagricoltura Liguria e Savona esprimono grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto sul Bando a valere sulla Misura 5 del PSR della Regione Liguria, con la domanda presentata da Confagricoltura per il Comune di Albenga.

Vedi Albenga, 2 milioni e 259 mila euro per messa in sicurezza del rio Fasceo; sindaco Tomatis: “risultato di una proficua collaborazione”

Il presidente De Michelis “Oltre 2.2 milioni di euro per azioni di salvaguardia sul rischio idrogeologico, sono importanti fondi non solo per l’agricoltura, ma per l’intera Piana di Albenga”. “Il sinergico lavoro con le istituzioni e l’area tecnica del Comune – conclude Confagricoltura – sono sicuramente esempio di come sinergie e “gioco di squadra” possano permettere di ottenere importanti risultati per tutti”.