“Estate a Casa Jorn”: arte, teatro, musica, workshop e visite esperienziali

Savona / Albissola Marina. Rassegna “Estate a Casa Jorn”: presso la Casa Museo dell’artista danese sulle alture di Albissola Marina gli appuntamenti spazieranno dalla musica ai workshop creativi, dalle performance artistiche ai laboratori per bambini, dal teatro alle visite esperienziali, momenti di approfondimento e momenti ludico-aggregativi, “per sottolineare come in un museo contemporaneo non solo si possa ma si debba imparare, riflettere e crescere, emozionandosi e divertendosi collettivamente e liberamente”. Coloro che parteciperanno alle serate estive potranno approfittarne per godere delle mostre temporanee in corso nel periodo estivo: il tributo al novantenne Ezio Gribaudo, artista ed editore torinese, che con i suoi piatti ceramici bianchi fa il suo personale ritorno a Casa Jorn dopo essere stato ospite illustre del danese negli anni ’60 (7 giugno – 8 settembre, a cura di Stella Cattaneo e Daniele Panucci); la personale di Salvatore Arancio, “Like a sort of Pompeii in reverse” (11 luglio – 22 settembre, a cura di Luca Bochicchio), esposizione delle ceramiche realizzate in sessioni di lavoro nel giardino di Jorn e smaltate con i colori cari al danese, quelli delle Ceramiche San Giorgio di Albissola, che inaugura martedì 9 luglio (18.00-21.00).

Martedì 25 giugno presso il MuDA Centro Esposizioni, a partire dalle h 18.00, si terrà la presentazione del programma della rassegna “Estate a Casa Jorn” e dell’evento “Giappone: toccare con mano” (shibori e ikebana), in collaborazione con Antonietta Ferrari e Lucia Lapone del Centro di Cultura Giapponese di Milano. Seguirà un aperitivo offerto dall’Associazione Amici di Casa Jorn e la presentazione del libro di Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti “Andar per statue. A Genova e in Liguria in 85 tappe”. “Estate a Casa Jorn” è una rassegna culturale resa possibile dal Comune di Albissola Marina, Assessorato alla Cultura, e dall’Associazione di Promozione Sociale Amici di Casa Jorn che ne è organizzatrice e curatrice. (effe)

Vedi in dettaglio il Programma della rassegna Estate a Casa Jorn 2019 (pdf)