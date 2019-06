Turismo esperienziale, ad Alassio scuola di cucina sotto l’ombrellone

Alassio. La scoperta del territorio e delle sue eccellenze, lo stare e il fare insieme sono gli elementi portanti del prodotto turistico del segmento esperienziale “la scuola di cucina sotto l’ombrellone”. Ispirato alla filosofia e ai principi del team building, i turisti coinvolti dai bagnini e dagli chef delle strutture ricettive organizzano e realizzano per gli ospiti degli stabilimenti balneare degli cooking show con degustazione finale accompagnata dai vini liguri. Il prodotto, che diventerà un video tutorial, nasce nell’ambito del corso Italian Riviera Experience realizzato dall’ ATS Focus , formato da E.S.E. SV – E. L. F. o Liguria – Futura – Conform s.r.l. e E.S.S.E. Ge, che si è aggiudicato il finanziamento europeo per la formazione degli imprenditori nel campo della promozione attraverso i new media dei prodotti turistici esperienziali ( OB. SPEC.11 DEL PO FSE 2014-2020).

Il progetto formativo è incentrato sulla creazione di prodotti esperienziali finalizzati a promuovere la bassa stagione e dare risposte in termini di alternative alle giornate “uggiose” dove la spiaggia senza sole perde il suo appeal. Il format unisce nel contesto spiaggia le peculiarità della nostra terra: dalle eccellenze agricole ai piatti della tradizione, dalla corretta alimentazione al cultura del vino, generando delle reti di relazioni e collaborazioni tra imprenditori agricoli e vitivinicoli,come nel caso dell’educational che ha coinvolto gli stabilimenti balneari del levante alassino per il test di lancio. L’evento “zero”, ideato ed organizzato dai corsisti delle strutture ricettive Hotel Regina, Hotel Eden, Hotel Bel Sit, Residence Le Terrazze, Locanda B&B Kon Ti Ki e Agriturismo Garumba di Alassio ha coinvolto turisti italiani, svizzeri e francesi che sotto la guida dello chef Marco Gianfreda e della Sommelier Carlotta Carminati della cantina A Maccia di Ranzo (IM) hanno cucinato i prodotti delle aziende agricole “Le Roveri” di Luca Luigi Stella, “ Il filo di paglia” di Giuseppe Luppino e del panificio Cacciò di Gavenola (IM). Il project work è stato coordinato dai docenti Simona Barbera, Stefano Pezzini, Massimo Fornasier, Franco Laureri e dal tutor Daniela Righi. “Il corso Italian Riviera Experience ha subito accolto il pieno favore dell’Amministrazione Comunale – sottolinea il vicesindaco e assessore al turismo Angelo Galtieri, – e ha già raggiunto un primo obiettivo, fare networking tra operatori di costa ed entroterra. L’educational ha dimostrato che è possibile integrare e fondere, attraverso il segmento esperienziale, le eccellenze legate al mare, all’agricoltura e alla viticoltura”.