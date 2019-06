Capogruppo regionale Senarega (Lega): “donare il sangue è un gesto di solidarietà e generosità verso tutti”

Genova. “Un gesto di solidarietà e generosità verso tutti. Stamane, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, trascorsi poco più di tre mesi dall’ultima donazione, mi sono recato al Centro trasfusionale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena” dichiara Franco Senarega, capogruppo regionale della Lega: “Il fabbisogno di sangue a Genova e in Liguria è elevato. La donazione non compromette la salute e può concorrere a salvare una vita. La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di solidarietà, dal quale ognuno può attingere nei momenti di necessità. Pertanto, invito tutti a mettere in atto questo gesto di fondamentale valore sociale”.