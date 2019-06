“ALL: Agire La Legalità”, progetto formativo promosso dall’Alleanza delle Cooperative

Savona. Ritorna ”ALL: Agire La Legalità” il progetto formativo promosso dall’Alleanza delle Cooperative che in questi anni ha messo a confronto esperti, imprese, istituzioni sul tema della trasparenza e correttezza dei comportamenti che tutti i protagonisti pubblici e privati devono osservare.Un percorso formativo regionale realizzato con la collaborazione della Camera di Commercio Riviera di Liguria e della Camera di Commercio di Genova. E che quest’anno gode del patrocinio della Regione Liguria.



Un tour in tutte le province liguri dove si affronteranno temi molto attuali: dal costo invisibile della corruzione, al ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’appuntamento a Savona è per mercoledì 12 giugno in via dei Mille 4 presso Centro Città dei Papi (Sala Cappa ore 14,30). Introduce Riccardo Viaggi – Alleanza delle Cooperative Liguria;

Rag. Alberto Bianco – Revisore della Vigilanza per Confcooperative Liguria – interverrà su “Agire la Legalità. Vigilanza e regolamentazione del mondo cooperativo” e Rag. Danilo Gonella – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona – spiegherà “Il ruolo del professionista per la costituzione e gestione di una cooperative”. Modera: Anna Loscalzo Vice Presidente Legacoop Liguria.