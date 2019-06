Prodotti tipici, a Cairo Montenotte la prima Festa regionale delle De.Co. (Denominazioni Comunali) liguri

SABATO 15 giugno. ORE 10.00 APERTURA STAND — Apertura degli stand gastronomici dei 22 Comuni aderenti all’iniziativa della provincia di Savona e Imperia, con più di 30 specialità tipiche della tradizione enogastronomica del Ponente Ligure. ORE 11.00 TAVOLA ROTONDA — “Promuovere il territorio attraverso le tradizioni locali” (Tensostruttura Piazza della Vittoria) Intervengono: Paolo Lambertini, Sindaco di Cairo Montenotte; Stefano Mai, Assessore Regionale all’Agricoltura; Pierluigi Vinai, ANCI Liguria; Virgilio Pronzati, Critico enogastronomico; Seguirà dibattitto con i rappresentanti delle Amministrazioni locali. ORE 12.30 PRANZO CON PRODOTTI DE.CO. — Aperitivo offerto dall’Istituto Alberghiero F.M. Giancardi di Alassio, in abbinamento ai prodotti De.Co. A seguire pranzo in Piazza della Vittoria. ORE 14.30/18.00 LABORATORI PRODOTTI DE.CO. “Scopriamo insieme i segreti della tradizione”. Inizio laboratori di show cooking per adulti per svelare i segreti delle ricette e le leggende legate ai prodotti con possibilità di prova diretta dei partecipanti. Ad aprire il pomeriggio culinario sarà la Pro Loco di Cairo, con la tipica Tira di Cairo. A seguire i vari partecipanti degli altri Comuni. ORE 16.00/18.00 LABORATORI GASTRONOMICI E DIDATTICI PER BAMBINI — Laboratori per bambini a cura del CEA (Centro Educazione Ambientale) del titolo: – Visual Food con sperimentazione di prodotti locali per i più piccoli; – Mamma, Oggi Cucino io: crea la tua Tira in miniatura; – I Segreti delle Erbe spontanee della Val Bormida, come riconoscerle, come raccoglierle e ricette di “una volta” (per adulti e bambini). ORE 19.30 CENA CON PRODOTTI DE.CO. ORE 21.30 SPETTACOLO CON I “PIRATI DEI CARUGGI” Spettacolo con ingresso libero e gratuito. (Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino). Dalle 16.00 alle 24.00, intrattenimento con gli Antichi Giochi di una Volta a cura di “Ludobus Legnogiocando”: Piazza della Vittoria si trasformerà in una grande ludoteca. Il Ludobus è un mezzo mobile attrezzato con 30 postazioni di giochi in legno. Alcuni animatori allieteranno la giornata di tutti i bambini stimolandoli a giocare come “si faceva una volta”.