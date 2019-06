Campionato Ligure 1000 e canoagiovani: pioggia di medaglie per la Canottieri Sabazia

Savona / Osiglia. Si sono svolte ieri, domenica 9 giugno a Osiglia, le gare del Campionato Ligure 1000 & canoagiovani, a cui hanno partecipato tutte le società della Regione e alcune società della Toscana, per un totale di 150 atleti impegnati sotto un clima mutevole. Pioggia di medaglie per la Canottieri Sabazia che porta a casa 22 Ori, 13 Argenti e 7 Bronzi. Campioni liguri sui 1.000 metri sono Silvano Scognamiglio (K1) e Lombardi Sofia (K1), Giacomo Macchi e Pietro Fornari (K2), Pietro Fornari, Cristian Paglieri, Silvano Scognamiglio e Giulio Stocca (K4), Alessandro Mito (C1), Samuele Dossetti (K1), ancora Sofia Lombardi (K1), Cecilia Carrieri e Sofia Lombardi (K2), Leonardo Sogno (K1) e Alessandro Mito (C1). Grande soddisfazione per i risultati espressa dal direttore sportivo Emanuel Cabib e dal tecnico Laura Bentivoglio. Il prossimo impegno sarà ancora una gara regionale, domenica 16, a Torino.

RISULTATI MEDAGLIERE