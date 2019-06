Carovana Romantica 2019: rally internazionale di auto d’epoca

Savona / Courmayeur. La Carovana Romantica torna a scaldare i motori! Dal’7 al 15 giugno, la 37esima edizione dello storico rally attraverserà 3 regioni italiane, per toccare i principali punti di interesse delle Alpi e del Mediterraneo: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. L’obiettivo principale dell’itinerario è quello di presentare ai partecipanti tre regioni altamente significative della storia italiana. La manifestazione ripercorrerà i passi di Napoleone Bonaparte, che conquistò l’Italia settentrionale nelle sue campagne a partire da questi luoghi, e della famiglia reale italiana Savoia. Le principali tappe di quest’anno saranno: sabato 8 giugno, Courmayeur, il Monte Bianco e il castello medievale di Fenis; domenica 9 giugno il santuario di Oropa (già patrimonio UNESCO), il cuore storico di Biella e il forte di Bard; lunedì 10 sarà la volta del castello di Roppolo, prima di una tappa nel principato di Lucedio, nel Monferrato, per poi raggiungere le dolci colline delle Langhe e del Roero (patrimonio mondiale dell’UNESCO); martedì 11 e mercoledì 12 l’itinerario toccherà la città storica di Alba, il castello di Grinzane Cavour, i comuni di Magliano Alfieri, Govone, La Morra e Monforte d’Alba; giovedì 13 sarà la volta della Liguria, con i vivaci borghi della Riviera di ponente come Finale Ligure e i meravigliosi paesaggi marini di Alassio e Albenga; sabato 14 giugno gran finale a Sanremo, tra i suoi lussureggianti giardini.

Come da tradizione, il percorso è progettato per dare ai team un caloroso benvenuto e per lasciargli scoprire i migliori angoli e sapori d’Italia. Quest’anno quasi 40 equipaggi percorreranno la Route Napoleon. I partecipanti proverranno letteralmente da tutto il mondo: Germania, Svizzera, Stati Uniti, Svezia, Belgio, Regno Unito, Spagna e Canada. Tra le auto più significative di questa edizione, vedremo lungo l’itinerario: una Bentley 4.5 litri Le Mans del 1928, due prestigiose e rare Jaguar SS100, e tre Rolls Royce 25/30 degli anni ’30, una rarissima Aston Martin DB4, oltre ad una BMW 327/328 insieme alla sua omologa inglese Bristol 400, auto che montarono lo stesso potente motore che le portò a sfidarsi in alcune delle più importanti competizioni motoristiche dell’epoca. La Carovana Romantica è considerata una delle più antiche manifestazioni automobilistiche internazionali sul programma FIVA, che dal 1982 porta equipaggi e auto dall’Europa e da tutto il mondo alla scoperta delle bellezze nascoste dell’Italia e non solo. Un evento unico, che offre un percorso settimanale di circa 1000 km, appositamente progettato per le auto “pre-war”, costruite prima del 1945.