Comitato Territoriale: Lettera aperta ai candidati Sindaco di Albenga Tomatis e Calleri

4. Legandoci al discorso della depurazione delle acque, a seguito della realizzazione del grigliatore in zona mare, in Viale Che Guevara, quando ed in che modo prevedete di mettere in rete anche la zona più a ponente della Città (Vadino, San Fedele e Lusignano)? Chiunque vinca la tornata elettorale, ci auguriamo sia disposto al confronto con i cittadini sulle precitate tematiche.