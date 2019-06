Con l’astronauta Umberto Guidoni al via Focus Live al Porto Antico

Savona / Genova. Focus Live oggi ha aperto i battenti al Porto Antico di Genova con il saluto del Presidente della Liguria Giovanni Toti e con la prima conferenza: quella di Umberto Guidoni. L’astronauta italiano ha guidato gli spettatori nel “viaggio in un buco nero” per scoprire i segreti dell’oggetto più misterioso del cosmo insieme a Elisabetta Liuzzo, la ricercatrice italiana che lo ha fotografato per la prima volta nella storia. Il festival della divulgazione scientifica del mensile Focus, l’1 e 2 giugno parte proprio da Genova per un viaggio straordinario attraverso i temi più affascinanti e decisivi per il futuro dell’uomo e del pianeta, per poi proseguire con le tappe di Trento a ottobre e Milano a novembre.



Via anche alle installazioni, i talk, i laboratori e le demo con la realtà virtuali e i robot marini, che continueranno anche per tutta la giornata di domenica. Domani, alle 19 nel main stage de I Magazzini del Cotone, ospite speciale sarà Saverio Raimondo. Il comico romano è appena sbarcato su Netflix con Il Satiro Parlante, uno spettacolo che mostra al pubblico il suo lato più intimo, attraverso le sue ansie, con un punto di vista politicamente scorretto sugli aspetti più banali della vita quotidiana e sulle nostre contraddizioni più profonde. A Focus Live Raimondo porta il suo “Spettacolo semicomico sull’ambiente”, uno sguardo irriverente e dolce-amaro sui limiti dell’uomo rispetto al mondo che lo circonda.



Sempre nella giornata di domenica 2 giugno, alle 16.50 spazio all’intervento dell’astronauta Walter Villadei per “Vita da cosmonauta, noi e lo spazio”; ma ci sarà anche il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso che alle 12 spiegherà come le piante possono aiutarci a salvare la terra; e poi ancora uno spettacolo sul calcolo delle probabilità e le teorie matematiche che mettono in discussione in nostri preconcetti (alle 15) e una simulazione di come potremmo sopravvivere se il nostro mondo venisse coperto d’acqua (alle 13). A tutti questi e altri incontri nel main stage dei Magazzini del Cotone si aggiungono gli altri appuntamenti a Piazzale Mandraccio, alla Città dei bambini e dei ragazzi e a Porta Siberia.