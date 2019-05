Un Campione per Amico: a Savona bambini in festa tra sport e musica

Savona. Si è svolta nella splendida cornice di Piazza Sisto IV a Savona l’ultima tappa dell’edizione 2019 di Banca Generali Un Campione per Amico. Oltre 700 bambini delle scuole elementari e medie della città ligure hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi. Il centro cittadino si è trasformato per l’intera mattinata in una vera e propria palestra a cielo aperto: palleggi, rovesci, punizioni, capriole, lo sport e i bambini attori protagonisti sul palcoscenico cittadino.

“Siamo ogni anno stupiti, emozionati e felici di riscontrare, è successo anche oggi qui a Savona in conclusione dell’edizione 2019 del tour, tanto entusiasmo e partecipazione tra bambini e adulti, nei confronti di una manifestazione, quest’anno sono 20 edizioni, che non ha un valore esclusivo, bensì è in grado di includere tutte comunità che incontriamo – ha dichiarato Adriano Panatta. “Banca Generali Un Campione per Amico ha successo perché agevola, attraverso lo sport, il contatto umano trasferendo quei sani valori determinanti per diventare campioni nella vita prima ancora che nella competizione sportiva”. Soddisfazione anche dai vertici di Banca Generali, sponsor per il decimo anno consecutivo della manifestazione: “Siamo felici della risposta di Savona a quest’ultima tappa di Banca Generali Un Campione per Amico – spiega Fabio Venturino, Area Manager di Banca Generali Private in Liguria – che aggiunge – “crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani”.Il prossimo appuntamento è per il 2020.