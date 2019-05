Liguria, Elezioni Europee: cambia la “mappa” politica del voto ad Albenga, Savona e provincia – confronto 2019 e 2014

di Fabrizio Pinna – Savona / Albenga. Forte virata a destra nel voto politico alle Europee anche in Liguria, con la Lega principale traino, Fratelli d’Italia in crescita e Forza Italia in continuo declino. In tutta la Circoscrizione Nord Ovest – che include Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia – Lega sopra il 40%; se nel complesso in Liguria la Lega si è fermata poco sotto la soglia del 34% (251.696 voti; però nel 2014 era solo al 5,56% con 43.211 voti), in provincia di Savona con 55.494 voti nel complesso sfiora oggi il 39% contro il 7% delle europee precedenti. I due maggiori centri della provincia, Savona città e Albenga, si possono prendere come sintetico riferimento per una tendenza generale del voto che si proietta un po’ su tutto il territorio “ingauno-savonese”.

Mettendo da parte i segnali presenti nelle ultime Parlamentari, considerando i due voti diretti per le Europee – nel 2014 e ieri nel 2019 – nel giro di cinque anni sembra passata un’era politica a Savona città: il “dominio assoluto del Partito democratico” che nel 2014 aveva superato il 47%, è diventato oggi, in queste elezioni del 2019, un 28,66% (8.102 voti, oltre seimila in meno rispetto alle precedenti europee), mentre, all’inverso, la Lega con 8.754 opera il sorpasso sfiorando il 31%, con oltre il 26 punti percentuali in più rispetto alle Europee del 2014 nelle quali aveva ricevuto in città solo 1.305 voti (il 4,38%). Quasi dimezzata Forza Italia, passata dall’11,13% al 6,4% e poco più di milleottocento voti, l’altro dato significativo più marcato è quello del M5S, sceso dal 24,08% sotto il 17% (4.802 voti rispetto ai 7.168 ricevuti nel 2014).

Il risultato di Albenga è in gran parte analogo, ma registra un sorpasso da parte della Lega (5.934 voti, 46,09 %; voti quasi quintuplicati rispetto ai 1.281 del 2014 quando arrivò al 9,4%) ancora più marcato – trenta punti percentuali sul secondo partito –, con un dimezzamento dei voti sia del Pd (2.146, il 16,67%; nelle precedenti europee aveva ottenuto 4.782 voti, il 35,36%) sia del Movimento Cinque Stelle, sceso a 1.766 voti (il 13,72%; nel 2014 il M5S era al 25,58%, con 3.459 voti ottenuti). Fratelli d’Italia resta sotto la soglia del 5% (597 preferenze), mentre si sono quasi dimezzati invece anche i voti di Forza Italia, che prosegue dunque anche ad Albenga nel suo evidente declino (1.326 voti, 10,3%; nelle precedenti europee del 2014 aveva ottenuto 2.557 voti, il 18,91%). In ultimo, va rilevato che di Albenga era anche una dei candidati alle Europee in lista Lega, il segretario territoriale di sezione Cristina Porro, la quale in tutta la Circoscrizione Nord Ovest ha ottenuto 11.041 preferenze (8.909 di queste concentrate in Liguria – 5.903 in provincia di Savona e, in particolare, 1.682 ricevute ad Albenga). Se questo avrà influito anche sul voto delle amministrative si vedrà fra qualche ora, a spogli ultimati. (effe)

Riepilogo del voto in Liguria e nelle 4 province

Luogo Elettori Votanti effettivi Percentuale votanti Schede Nulle Schede Bianche Liguria 1312115 767.594 58,50% 15.836 8.800 Savona 237.170 148.927 62,79% 3.592 2.257 Imperia 172054 103.901 60,39% 2.427 1.818 Genova 719268 406.924 56,57% 7.719 3.613 La Spezia 183623 107.842 58,73% 2.098 1.112

La “mappa politica” del voto (partiti principali): LIGURIA

LIGURIA (totale votanti effettivi 767.594 – il 58,50%) Voti Elezioni 2019 % Voti Elezioni 2019 Voti Elezioni 2014 % Voti Elezioni 2014 LEGA SALVINI PREMIER 251.696 33,88 43.211 5,56 PARTITO DEMOCRATICO 185.260 24,94 32.3728 41,67 MOVIMENTO 5 STELLE 122.536 16,49 201.617 25,95 FORZA ITALIA 57.887 7,79 107.908 13,89 FRATELLI D’ITALIA 42.118 5,67 22.905 2,95 +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 22.649 3,05 EUROPA VERDE 18.332 2,47 7.155 0,92 LA SINISTRA 16.148 2,17



PARTITO COMUNISTA 8.826 1,19 PARTITO ANIMALISTA 5.649 0,76 POPOLARI PER L’ITALIA 3.104 0,42

La “mappa politica” del voto (partiti principali): PROVINCIA di SAVONA

PROVINCIA di SAVONA (totale votanti effettivi 148.927 – il 62,79%) Voti Elezioni 2019 % Voti Elezioni 2019 Voti Elezioni 2014 % Voti Elezioni 2014 LEGA SALVINI PREMIER 55.494 38,79 10.737 7,2 PARTITO DEMOCRATICO 31.300 21,88 60.560 40,58 MOVIMENTO 5 STELLE 21.584 15,09 35927 24,08 FORZA ITALIA 11.964 8,36 24.245 16,25 FRATELLI D’ITALIA 7.531 5,26 4.331 2,9 +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 3.892 2,72 EUROPA VERDE 3.419 2,39 1.688 1,13 LA SINISTRA 2.760 1,93 PARTITO COMUNISTA 1.699 1,19 PARTITO ANIMALISTA 1.378 0,96 POPOLARI PER L’ITALIA 416 0,29

La “mappa politica” del voto (partiti principali): SAVONA CITTÀ

SAVONA CITTÀ (totale votanti effettivi 29.009 – il 59,22%) Voti Elezioni 2019 % Voti Elezioni 2019 Voti Elezioni 2014 % Voti Elezioni 2014 LEGA SALVINI PREMIER 8.754 30,97 1.305 4,38 PARTITO DEMOCRATICO 8.102 28,66 14.139 47,49 MOVIMENTO 5 STELLE 4.802 16,99 7.168 24,08 FORZA ITALIA 1.809 6,4 3.312 11,13 FRATELLI D’ITALIA 1.210 4,28 696 2,34 +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 1.023 3,62 EUROPA VERDE 826 2,92 366 1,23 LA SINISTRA 821 2,9 PARTITO COMUNISTA 373 1,32 PARTITO ANIMALISTA 223 0,79 POPOLARI PER L’ITALIA 80 0,28

La “mappa politica” del voto (partiti principali): ALBENGA

ALBENGA (totale votanti effettivi 13.530 – il 72,17%) Voti Elezioni 2019 % Voti Elezioni 2019 Voti Elezioni 2014 % Voti Elezioni 2014 LEGA SALVINI PREMIER 5.934 46,09 1.281 9,47 PARTITO DEMOCRATICO 2.146 16,67 4.782 35,36 MOVIMENTO 5 STELLE 1.766 13,72 3.459 25,58 FORZA ITALIA 1.326 10,3 2.557 18,91 FRATELLI D’ITALIA 597 4,64 400 2,96 +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 278 2,16 EUROPA VERDE 289 2,24 131 0,97 LA SINISTRA 132 1,03 PARTITO COMUNISTA 97 0,75 PARTITO ANIMALISTA 119 0,92 POPOLARI PER L’ITALIA 35 0,27

