Elezioni in provincia di Savona: eletti 44 sindaci e Consigli comunali

di Fabrizio Pinna – Savona / Albenga. Erano 44 i borghi della Provincia di Savona chiamati domenica a scegliere il nuovo Sindaco e rinnovare i Consigli comunali: dei 122.607 elettori ieri ha votato circa il 67% (con un calo medio dell’affluenza, nel complesso, di circa 4 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni in cui era stata del 70,97%). Tra i Comuni più popolosi della provincia solo una decina aveva un elettorato vicino o superiore alla soglia dei cinquemila votanti: Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Celle Ligure, Finale Ligure, Pietra Ligure, Quiliano, Vado Ligure, Varazze.

Ad Albissola non ci sono stati problemi per la riconferma dell’unico candidato Sindaco presente, Gianluca Nasuti; ad Albisola Superiore l’ha spuntata Maurizio Garbarini, ottenendo per la sua lista “La nostra città” 11 seggi (4 sono andati alla lista “Passione in comune” di Marino Baccino e 1 seggio tocca alla lista M5S di Stefania Scarone); ad Andora amplissima conferma per un secondo mandato a Mauro Demichelis (8 i seggi alla sua lista “Andora Più” e 4 seggi alla lista “Insieme per Andora” del suo sfidante Flavio Marchiano); a Celle Ligure Caterina Mordeglia ha prevalso su Remo Zunino. Nella frammentata Finale Ligure in cui si sfidavano 5 candidati Sindaco, Ugo Frascherelli ha ottenuto il suo secondo mandato e 11 seggi per la sua lista (3 seggi sono andati alla lista di centrodestra di Massimo Gualberti, 1 sia a Pier Paolo Cervone sia alla lista Per x Finale di Tiziana Cileto, mentre rimarrà fuori dal Consiglio comunale Maria Gabriella Tripepi con la sua lista “Finale Ligure Viva).

A Pietra Ligure erano 4 i candidati Sindaco ma solo due liste entreranno in Consiglio: “Pietra, Sempre!” (8 seggi) che ha portato alla vittoria il (di nuovo) neo-sindaco – e consigliere regionale del Pd – Luigi De Vincenzi e la lista “politica” Lega-FdI della parlamentare ed ex-vicesindaco Sara Foscolo (4 seggi; nessun seggio per le altre 2 liste e candidati sindaco Giovanni Zanelli de “La Sinistra per Pietra Ligure” e Bruno Paolinelli Devincenzi del M5S). A Quiliano Nicola Isetta con la sua lista “Progetto comune” (8 seggi) ha prevalso su Rodolfo Fersini e la lista “Quiliano domani” (4 seggi), mentre a Vado Ligure è arrivata la riconferma per il sindaco Monica Giuliano: 8 i seggi alla sua lista “”Lavoriamo con i vadesi”, 3 alla lista “Memoria e Futuro” di Franca Guelfi e 1 seggio a Pietro Bovero delle lista “Vado… di tutti”. A Varazze tra i 4 candidati Sindaco che si sfidavano ha prevalso Alessandro Bozzano: 11 seggi sono così andati alla sua lista “Essere Varazze”, 3 a “Patto per Varazze” di Enrico Caprioglio e 1 seggio spettano sia a Elsa Roncallo con la lista “Vola Varazze” (di area Pd) sia a Massimo Lanfranco del M5S. [NB: come già nella notte per gli spogli delle Europee, ad Albenga va a grande rilento anche lo scrutinio per le amministrative e alle ore 20 non è ancora disponibile un dato ufficiale definitivo, fermi alle 17 sezioni scrutinate su 22; in caso di ballottaggio, il secondo turno elettorale — che scontatamente sarebbe fra Riccardo Tomatis (attestato intorno al 39/40%) e Gerolamo Calleri (attestato intorno al 44/45%) – è comunque previsto per domenica 9 giugno).

Infine, una breve nota di “genere”. Complessivamente nei 44 Comuni al voto c’erano 91 candidati Sindaco, ma di questi solo 15 erano donne (presenti alle elezioni in 13 Comuni): alle 3 sindaco donna di Bardineto (Franca Mattiauda), Garlenda (Silvia Pittoli) e Vado Ligure (Monica Giuliano” che sono state rielette per un ulteriore mandato, se ne sono oggi aggiunte altre 3: Caterina Mordeglia neo-sindaco di Celle Ligure, Paola Scarzella neo-sindaco di Osiglia e Sabrina Losno neo-sindaco di Vendone. (effe)

Riepilogo Sindaci eletti nei 44 Comuni della Provincia di Savona e riepilogo del voto