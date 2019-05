E-commerce: in Camera di commercio tre seminari gratuiti per le imprese

Savona. E-commerce: un fenomeno in crescita costante che consente anche alle piccole imprese di allargare il proprio raggio d’azione superando i confini geografici e aumentare il proprio fatturato. Per spiegare alle aziende le opportunità e i segreti delle vendite on line, il PID – Punto Impresa Digitale della Camera di commercio Riviere di Liguria organizza nelle sedi di Savona, Imperia e La Spezia tre seminari gratuiti.Gli incontri si svolgeranno, tutti con inizio alle ore 9,30, con il seguente calendario: – il 30 maggio 2019 a Savona in via Quarda Superiore 16 – Sala Magnano; – il 31 maggio 2019 a Imperia in via Tommaso Schiva 29 – Sala Multimediale e in modalità web conference anche a La Spezia, in piazza Europa 16 – Sala Giunta. La partecipazione ai seminari è libera, ma occorre registrarsi inviando la scheda di iscrizione all’indirizzo email digitalpromoter@rivlig.camcom.it cui è possibile inviare anche richieste di informazioni.Nel corso dei seminari si parlerà anche di come utilizzare i cosiddetti “Big Data” per incrementare le vendite, del nuovo bando Voucher Digitali I4.0 e dei finanziamenti alle PMI per la digitalizzazione. Programma dei seminari e scheda di iscrizione sono disponibili sul sito camerale.

