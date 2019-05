Provincia Savona, Elezioni Amministrative ed Europee: alle 19 affluenza sopra il 50%; urne aperte fino alle 23

Savona / Albenga. Elezioni Amministrative ed Europee. Nei 69 Comuni della Provincia di Savona gli elettori sono 237.622 (112.704 maschi e 124.918 femmine) chiamati al voto per le Elezioni europee nella Circoscrizione Nord Ovest (I CIRCOSCRIZIONE per Piemonte – Valle D’aosta – Liguria – Lombardia). L’affluenza alle urne registrata alle ore 19 è del 51,91%, in linea con le elezioni europee precedenti (51,43%); il dato complessivo per la Liguria al momento si assesta intorno al 50%, sopra la media nazionale che è intorno al 43/44%. In 44 Comuni della provincia contemporaneamente si vota anche per le elezioni amministrative: 122,607 elettori possono scegliere il nuovo Sindaco e rinnovare il Consiglio comunale; alle ore 19 hanno già votato il 55,83% degli aventi diritto (circa 66 mila elettori). I seggi resteranno aperti fino alle ore 23; poco dopo inizieranno gli spogli per le europee e domani si svolgeranno quelli delle amministrative. (effe)

Elezioni Amministrative: (ore 19) affluenza elettorale nei 44 Comuni della Provincia di Savona (55,83%)

Comune Popolazione (dati Censimento 2011) Elettori Totale AFFLUENZA alle ORE 19 IN % 1. ALBENGA 23,576 19,348 56,8 2. ALBISOLA SUPERIORE 10,407 8,895 56,17 3. ALBISSOLA MARINA 5,564 4,890 54,38 4. ANDORA 7,470 6,471 57,77 5. ARNASCO 630 497 59,92 6. BARDINETO 697 720 55,63 7. BERGEGGI 1,126 974 51,65 8. BORMIDA 401 504 51,49 9. CASANOVA LERRONE 744 590 54,7 10. CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 172 169 57,99 11. CELLE LIGURE 5,353 4,704 56,6 12. CISANO SUL NEVA 1,964 1,742 64,92 13. COSSERIA 1,080 1,087 55,2 14. DEGO 2,003 2,423 38,49 15. ERLI 256 306 42,81 16. FINALE LIGURE 11,724 10,640 55,28 17. GARLENDA 1,214 1,021 56,13 18. GIUSTENICE 946 882 62,77 19. MAGLIOLO 917 976 49,28 20. MALLARE 1,200 1,152 55,11 21. MASSIMINO 121 104 51,92 22. MILLESIMO 3,426 3,173 54,18 23. MIOGLIA 539 631 44,46 24. MURIALDO 838 759 59,18 25. NASINO 222 263 40,68 26. NOLI 2,801 2,424 57,89 27. ONZO 234 182 76,92 28. ORCO FEGLINO 895 999 48,04 29. ORTOVERO 1,583 1,198 59,77 30. OSIGLIA 469 629 42,29 31. PALLARE 957 954 57,97 32. PIANA CRIXIA 857 787 55,08 33. PIETRA LIGURE 8,880 7,568 55,82 34. PLODIO 648 548 67,7 35. PONTINVREA 846 841 49,4 36. QUILIANO 7,336 6,629 59,76 37. ROCCAVIGNALE 746 869 48,39 38. TOIRANO 2,669 2,392 56,16 39. URBE 769 784 55,29 40. VADO LIGURE 8,232 7,295 56,08 41. VARAZZE 13,461 12,236 55,86 42. VENDONE 403 333 71,94 43. VEZZI PORTIO 810 798 50,63 44. VILLANOVA D’ALBENGA 2,522 2,220 57,17 Riepilogo di Comuni in Provincia SAVONA 137,708 122,607 55,83%

Elezioni Europee: (ore 19) affluenza elettorale nei 69 Comuni della Provincia di Savona (51,91% )

Comuni AFFLUENZA alle ORE 19 in % AFFLUENZA alle ORE 19 PRECEDENTI ELEZIONI in % ALASSIO 43,16 42,7 ALBENGA 58,44 59,56 ALBISOLA SUPERIORE 57,36 56,93 ALBISSOLA MARINA 56,76 57,47 ALTARE 43,84 43,96 ANDORA 59,97 62,23 ARNASCO 60,86 52,81 BALESTRINO 38,8 30,72 BARDINETO 56,88 69,31 BERGEGGI 53,3 57,4 BOISSANO 45,36 45,54 BORGHETTO SANTO SPIRITO 43,5 43,89 BORGIO VEREZZI 45,05 47,1 BORMIDA 53,96 64,65 CAIRO MONTENOTTE 45,59 44,36 CALICE LIGURE 42,38 58,08 CALIZZANO 42,07 37,15 CARCARE 49,7 49,01 CASANOVA LERRONE 56,38 63,08 CASTELBIANCO 39,77 33,83 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 61,54 53,89 CELLE LIGURE 57,99 56,7 CENGIO 42,69 41,02 CERIALE 45,66 43,55 CISANO SUL NEVA 66,47 59,32 COSSERIA 57,72 56,53 DEGO 40,19 48,04 ERLI 45,05 47,74 FINALE LIGURE 57,13 56,95 GARLENDA 58,31 57,8 GIUSTENICE 62,67 70,27 GIUSVALLA 20,08 25,07 LAIGUEGLIA 45,22 45,14 LOANO 45,63 43,6 MAGLIOLO 50,79 56,75 MALLARE 56,37 57,85 MASSIMINO 55,1 48,45 MILLESIMO 57,71 56,96 MIOGLIA 46,39 51,12 MURIALDO 61,2 59,79 NASINO 38,75 52,21 NOLI 59,38 55,96 ONZO 79,33 61,96 ORCO FEGLINO 49,9 50,71 ORTOVERO 61,26 65,89 OSIGLIA 45,01 44,24 PALLARE 59,4 54,34 PIANA CRIXIA 57,56 59,42 PIETRA LIGURE 58,23 58 PLODIO 69,33 64,86 PONTINVREA 50,79 52,99 QUILIANO 60,43 54,25 RIALTO 32,04 35,4 ROCCAVIGNALE 50,12 59,81 SASSELLO 37,36 36,89 SAVONA 48,96 47,89 SPOTORNO 47,76 45,57 STELLA 44,17 41,17 STELLANELLO 45,47 41,72 TESTICO 46,76 48,19 TOIRANO 57,33 58,27 TOVO SAN GIACOMO 44,98 44,63 URBE 60,06 59,72 VADO LIGURE 56,81 58,12 VARAZZE 57,26 53,25 VENDONE 74,31 70,5 VEZZI PORTIO 51,27 53,78 VILLANOVA D’ALBENGA 58,49 61,02 ZUCCARELLO 43,51 43,84